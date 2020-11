Bridge for Billions: La conexión de emprendedores con mentores

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

"Yo tomé la medicina que doy", esa es la frase con la que Pablo Santaeufemia presenta el proyecto del cual es CEO, Bridge for Billions, mismo que empezó como un emprendimiento y ahora tiene como objetivo democratizar el acceso a la innovación en todo el mundo por medio de programas de aceleración en los que unen a los creadores de ideas de negocios con mentores.

Bridge for Billions, fundada entre Nueva York y Madrid en 2015, es un startup social, que llega a Guatemala, México y al resto de Latinoamérica a través de su red de programas de emprendimiento que conecta a emprendedores en etapa semilla con oportunidades de crecimiento.

Con una metodología de emprendimiento basada en la innovación, el aprendizaje práctico, mentorías individualizadas y acceso de por vida a una comunidad en línea de emprendedores y mentores, estos programas digitales reproducen el viaje tradicional de incubación en persona, pero son 25 veces más rentables que otros programas.

"El proceso de Bridge for Billions se creó utilizando el mismo proceso que tenemos dentro Bridge for Billions, inspirado en el método del MIT, que se llama empredimiento disciplinado, que es básicamente, lo que se plantea, es el proceso ciéntifico del testeo prueba-mejora constante en todas las áreas de negocio, marketing, finanzas, que hagas testeos pequeños, retando todo, para que aterrices tu negocio. Puedo decir que como emprendedor todos nos enamoramos de la solución, creemos que conocemos al cliente y cuando sales al mercado te das cuenta, te das la bofetada, que no y dices 'auch'. Entonces, tenemos un proceso estructurado, que tienes personas que te retan, validan y ayudan, para lanzare", indica Pablo a Estrategia&Negocios.

El actual modelo del ecosistema emprendedor enfrenta tres grandes debilidades: oportunidades limitadas, falta de diversidad y poca eficiencia, con esto en mente, sus fundadores: Santaeufemia y Jessica Kou, CPO, han logrado grandes resultados al identificar y atacar estas debilidades al acercar las herramientas y oportunidades necesarias a los emprendedores de cualquier rincón del mundo, ya que, el 70% de sus emprendedores, no habían tenido acceso a otros programas anteriormente.

La red de emprendedores cuenta con su propio programa de incubación llamado The Leap, al cual pueden acceder los pequeños empresarios de manera individual y, con el propósito de apoyar a un mayor número de PyMEs, Bridge for Billions crea, diseña y gestiona programas de emprendimiento con empresas, organizaciones, fundaciones y universidades, que ayudan a cumplir su misión de fortalecer el ecosistema emprendedor y, por ende, la economía y el desarrollo social de Latinoamérica y el mundo, a través de la innovación.

Bridge for Billions ha trabajado con más de 100 organizaciones como Coca-Cola, Visa o BMW, e instituciones como Naciones Unidas, con el fin de impulsar la creación de soluciones innovadoras que beneficien a la sociedad.

Llega a Guatemala

Bridge for Billions crea su grupo de trabajo en Guatemala, así como en otros países de Latinoamérica, gracias a la alianza con la Fundación Argidius, que promueve el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (Pymes) con el objeto de mejorar la vida de las personas en situación de pobreza mediante la generación de ingresos.

"Ellos nos apoyaron porque veían que en la fase intermedia, de incubación de negocios, en Guatemala, faltaba apoyo estructurado, que muchas veces las asociaciones locales no podían llegar a todos con una calidad suficiente. Era o calidad o cantidad y nosotros decimos las dos", acota Pablo.

"Nosotros enseñamos a pescar", agrega.

En Guatemala ya trabajan con Pionero Philanthropy, un evaluador o consultor sin fines de lucro que se enfocara en las organizaciones sin fines de lucro guatemaltecas.

Se creó en respuesta a la clara demanda de servicios de consultoría y datos completos sobre el entorno sin fines de lucro en Guatemala. "Nuestro objetivo es que al proporcionar información a investigadores, donantes, individuos, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro, haya colaboraciones interesantes a largo plazo que resulten en resultados de desarrollo significativos para Guatemala", indican en su página web.

“A través del programa de incubación de Bridge for Billions, logramos aclarar nuestra misión y objetivos como empresa de una manera imparcial. Ponen a tu alcance herramientas eficientes, intuitivas y fáciles de utilizar que, combinado con el apoyo y guía de nuestra mentora, ha sido crucial para el desarrollo de Pionero Philanthropy. Gracias a Bridge, muy pronto estaremos lanzando con mucha confianza nuevos servicios para nuestras comunidades en Guatemala…”, menciona Harriette Rothwell, directora y fundadora de Pionero Philanthropy en Guatemala.

¿Cómo ingresar?

Pueden ingresar personas que tienen una idea de negocio, aunque no lo tengan montado. "Personas que ya dieron vueltas a su idea y lo que necesitan es aterrizar la idea", indica Pablo.

Tras una entrevista virtual, y ya preseleccionado el proyecto, Bridge for Billions abre su base de datos de mentores, quienes acompañan a los interesados por al menos tres meses.

Bridge for Billions cuenta con una red de instituciones que ya conocen a los emprendedores y preseta el programa, por medio de redes sociales y de su página web.

El costo del ingreso es de US$300, que se da en tres pagos, el cual puede ser reembolsable.

También, hay espacio para los expertos en algún sector a ser parte de la red de los mentores. "Queremos que se unan los que saben a nosotros y sigamos creando emprendedores", indica Pablo.

Los que forman parte de la red reciben de manera permanente capacitaciones, reuniones y cursos de especialización.