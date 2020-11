Elon Musk está a punto de superar fortuna de Bill Gates

Por Bloomberg



Elon Musk está a solo un repunte de Tesla de derrocar a su compañero mega-multimillonario y ocasional oponente verbal Bill Gates como la segunda persona más rica del planeta.



El patrimonio neto de Musk se disparó otros US$10.200 millones el miércoles, después de que las acciones de Tesla subieran 10% gracias a una calificación de sobreponderar de Morgan Stanley. El analista Adam Jonas predijo en una nota que la empresa estaba a punto de pasar de ser principalmente un negocio de venta minorista de automóviles a uno con múltiples fuentes de ingresos de productos como software y servicios.



El aumento impulsó el patrimonio neto de Musk a US$120.000 millones, US$8.000 millones menos que Gates en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo. Es el segundo día de ganancias para Musk. Su fortuna subió US$7.600 millones el martes después de que el fabricante de vehículos eléctricos fuera nombrado para su inclusión en el índice S&P 500. El meteórico ascenso de Tesla este año ha aumentado el patrimonio neto de Musk en US$92.400 millones desde enero, más que cualquier otro miembro del índice de Bloomberg.



También reduce la brecha entre dos multimillonarios tecnológicos visionarios que han intercambiado críticas este año en Twitter o mediante entrevistas. El confrontativo Musk, quien una vez dijo que sus conversaciones con el cofundador de Microsoft fueron "decepcionantes", tuiteó en septiembre que Gates "no tenía ni idea" sobre las camionetas eléctricas, en respuesta a una publicación de blog que escribió Gates en la que sugirió que la electricidad probablemente no sería una solución práctica para impulsar vehículos pesados de largo recorrido.



Pero es la pandemia la que provocó las palabras más duras entre ambos. Musk, de 49 años, ha minimizado con frecuencia los riesgos del covid-19, cuestionó los datos sobre su propagación y fatalidad y presentó proyecciones extremadamente optimistas sobre el curso de la enfermedad.



Gates, de 65 años, cuya fundación benéfica se dedica principalmente a la salud pública, desestimó los comentarios de Musk. "Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", dijo a CNBC.



Musk ahora podría tener conocimientos de primera mano. La semana pasada, el multimillonario tuiteó que podría tener covid.