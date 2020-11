Cápsula de SpaceX y NASA atraca en Estación Espacial

Por Bloomberg



La Estación Espacial Internacional dio la bienvenida a cuatro miembros pertenecientes a la NASA con la llegada y el acoplamiento de la cápsula SpaceX Dragon después de un viaje de 27 horas. La nave espacial, denominada "Resiliencia", realizó un llamado acoplamiento de captura suave a las 11:01 p.m. -hora del este de Estados Unidos- de este lunes.



La secuencia de captura dura se completó unos 15 minutos más tarde, preparando el escenario para que la tripulación ingrese a la estación espacial en unas pocas horas para comenzar una misión científica de seis meses a bordo del laboratorio en órbita.



La misión, que siguió a un exitoso vuelo de prueba de SpaceX a principios de este año con dos astronautas, es la primera en la historia de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio con una tripulación completa transportada por un transportador comercial. Un segundo proveedor de la NASA, Boeing, está trabajando para superar los retrasos causados ​​por fallas en el software antes de trasladar a los astronautas a la estación espacial, posiblemente en 2021.



Los astronautas que llegaron a la estación comenzaron su jornada laboral más temprano en el día con los controladores de la misión en Space Exploration Technologies de Elon Musk tocando la canción de Phil Collins "In the Air Tonight" a las 12:10 p.m. del uso horario ya mencionado. El Dragón despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA el domingo por la noche.



La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Michael Hopkins, Shannon Walker y Victor Glover, y el astronauta japonés Soichi Noguchi. Se unirán a dos cosmonautas rusos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Ryzhikov, y la astronauta de la NASA Kate Rubins. Ese trío llegó el mes pasado en la nave espacial Soyuz de Rusia.

Crew Dragon remains on track to autonomously dock with the @space_station at ~11:00 p.m. EST. Watch live → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/rZvbDH7pdt