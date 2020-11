BIC transforma su uso del plástico

Por estrategiaynegocios.net



BIC anunció hoy que llevará su trayectoria hacia la economía circular al siguiente nivel y transformará el enfoque de la compañía sobre el plástico, mejorando significativamente la huella ambiental de sus productos y reduciendo sus emisiones de carbono. Los nuevos compromisos, que forman parte de su Programa de Desarrollo Sustentable 2025 “Writing the Future, Together” (“Escribiendo el Futuro, Juntos”), abarca tanto sus empaques como sus productos.



Para el 2030, BIC tiene como meta usar 50% de plástico reciclado en sus productos, con un objetivo del 20% para el 2025.

Para el 2025, el 100% de los empaques de plástico de los consumidores de BIC serán reutilizables, reciclables o para composta.



"Estoy orgulloso de que estemos llevando a BIC al siguiente nivel en su trayectoria hacia la economía circular al transformar completamente la forma en que usamos el plástico", dijo Gonzalve Bich, Director Ejecutivo de BIC. "BIC ha estado a la vanguardia de la sustentabilidad por más de 15 años; es un elemento central en todo lo que hacemos, desde la forma en que operamos hasta los productos y soluciones que llevamos a los consumidores. Sabemos que los clientes buscan cada vez más opciones sustentables y eso es lo que seguiremos ofreciendo. Es nuestra filosofía de las 4R: reducir la cantidad de materias primas utilizadas para fabricar nuestros productos, incluyendo la mayor cantidad posible de materiales reciclados o alternativos, fabricar más productos recargables y mejorar el reciclado de nuestros productos y empaques".



En el 2021, los nuevos y mejorados productos sustentables estarán disponibles en las tres categorías del BIC.



Estos nuevos compromisos fueron anunciados como parte de la nueva estrategia "Horizonte" de BIC, un plan integral dirigido a impulsar el crecimiento y a crear un mayor valor a partir de las fortalezas de BIC, con un enfoque concentrado en las necesidades del consumidor y la sustentabilidad.





Este anuncio es el último paso que ha dado BIC para invertir en el desarrollo sustentable. BIC se unió recientemente a la red Plug & Play, la mayor plataforma de innovación global para startups y corporaciones, con el fin de acelerar el ritmo de su innovación sustentable. Además, la compañía expandió su alianza histórica en Europa con TerraCycle para recolectar y reciclar productos de papelería usados en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Desde 2011, BIC y TerraCycle han reciclado más de 50 millones de artículos en Europa. BIC también renovó su colección de muebles de exterior Ubicuity, producidos con bolígrafos BIC reciclados y diseñados para clases de kindergarten y primaria; también se convirtió en miembro de la Fundación Ellen MacArthur, cuyo objetivo es acelerar la transición hacia una economía circular.



Los cinco objetivos en los que trabaja BIC para el 2025 a través de su programa "Writing the Future, Together", que comenzó en 2018, son:

1. Fomentar la innovación sustentable mejorando la huella ambiental y/o social de sus productos.

2. Ayudar a combatir el cambio climático con el objetivo de usar a un 80% de electricidad renovable con la visión a largo plazo de alcanzar el 100%.

3. Comprometerse con un entorno de trabajo seguro aspirando a que no haya ningún accidente en todas las operaciones.

4. Involucrar proactivamente a los proveedores para asegurar el abastecimiento más seguro, innovador y eficiente.

5. Mejorar la vida a través de la educación, mejorando las condiciones de aprendizaje de 250 millones de niños en todo el mundo.