Buscan impulsar la incursión de las mujeres en la reactivación económica

El impacto de la pandemia del covid-19 ha aumentado la desigualdad laboral en Costa Rica. Datos de la reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que la tasa de desempleo de la población femenina representa el 29%, mientras que la masculina un 17,4%.

Con el propósito que más empresas del sector público y privado, academias, organizaciones sin fines de lucro y público en general involucran a las mujeres en la reactivación económica se impartirá el foro gratuito y virtual “Mujeres liderando una recuperación inclusiva” el viernes 20 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

El mismo organizado por Women UP (Mujeres con Potencial Ilimitado por su traducción en español) una organización aceleradora y transformadora de la equidad e inclusión de la mujer, es dirigido a organizaciones interesadas en temas como: liderazgo y empoderamiento, reactivación con enfoque de género, empleabilidad, emprendedimiento, equidad de género y mujeres como agentes de cambio.

Ivannia Murillo, co fundadora de Women UP explica que la equidad de género es un tema de derechos humanos que favorece el crecimiento económico de una sociedad más equitativa. El COVID-19 aceleró la brecha de género, es decir redujo el acceso a oportunidades laborales y la no equidad en la crianza y cuidado del hogar.

“En nuestra experiencia como consultoras en áreas como recursos humanos y desarrollo de negocios nos damos cuenta que aún existe discriminación y desconocimiento dentro de las empresas de lo que implica una organización con perspectiva de género. Las empresas también pierden espacios laborales más productivos e innovadores así como rentables por no incorporar talento femenino en todas sus áreas”, indica.

Agregando que “como mujeres empresarias y que hemos accedido a la educación y a posiciones de liderazgo somos afortunadas, pero debemos comprometernos a apoyar a que más mujeres tengan la oportunidad de crecer económicamente a través de alianzas público-privadas. En medio de la reactivación económica es un momento preciso para crear consciencia y aportar conocimiento al sector productivo”.

Para participar de este foro sin costo debe ingresar a al enlace: https://redsofa.typeform.com/to/pA0Tcjl0

Este evento se realizará en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora el 25 de noviembre.

Speakers de países como: Estados Unidos, Guatemala, España, Nicaragua y por supuesto Costa Rica:

Mitzy Mousa Lanza, "Navegando lo Desconocido: Estrategias para Surgir"

Karla Ruiz Cofiño, "Más de 40 años, 10 lecciones de vida”.

Nadia Vado, “Manejo Emocional en tiempos de cambio”.

Cidalice Cerdas, "Genias, poetas y presidentas: las Mujeres y las Palabras".

Vanesa Robles, “Empoderamiento femenino a través de las finanzas: tomando el control de tus decisiones”.

Women Up es una organización con enfoque social que busca nutrir el talento de mujeres jóvenes y adultas, ampliar sus voces, contribuir en el empoderamiento económico y social sostenible de la mujer, así como fortalecer su liderazgo dentro de la sociedad.