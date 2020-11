Honduras: Cumbre Global de Liderazgo será virtual en 2020

Por E&N para Cumbre Global de Liderazgo en Honduras

Esta edición se realiza en más de 135 países a nivel mundial en más de 1.400 sedes y es presentada en más de 60 idiomas. La Cumbre es un encuentro de formación intensiva con más de 12 años de presencia en Honduras y más de 24 años en el mundo, en busca de transmitir: visión, inspiración y habilidades prácticas para ayudar a todos a convertirse en mejores líderes. La misión de la Cumbre es crear desarrollo de Liderazgo de primer nivel para cambiar el pensamiento de las personas, mediante capacitaciones que despiertan el deseo de transformación donde quiera que ellos estén en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad.

El evento se realizará el viernes 20 de noviembre de 5:00 pm a 8:30 pm y el sábado 21 de noviembre de 8:00 am a 12:00 pm, desde una plataforma virtual exclusiva que tendrá un costo de: L300 entrada general, L250 preventa, grupos L250 y becas L200 por participante.

Las capacitaciones se llevarán a cabo a través de videoconferencias exclusivas con oradores reconocidos a nivel mundial, que permitirá perfeccionar y mejorar sus habilidades de liderazgo con las nuevas perspectivas de otros líderes.

En el encuentro se reunirán diferentes expositores que sobresalen por ser oradores del más alto nivel de entrenamiento, entre ellos destacan: Kaká, exfutbolista brasileño y jugador mundial de la FIFA, Vanessa Van Edwards, autora exitosa, investigadora de comportamiento en Science of People, T.D. Jakes, pastor principal de The Potter”s House visionario, autor exitoso y emprendedor, Rory Vaden,Co-Fundador de Brand Builders Group Conferencista reconocido y autor exitoso, Paula Farris, corresponsal nacional de ABC News y Albert Tate, fundador y pastor principal de Fellowship Church.

Ricardo Izecson dos Santos Leite, una leyenda del fútbol brasileño, conocido como Kaká, es uno de los ocho jugadores en la historia que ha ganado el Balón de Oro, la Copa Mundial de la FIFA y la Liga de Campeones de la UEFA. El primer deportista en acumular 10 millones de seguidores en Twitter.

Vanessa Van Edwards es investigadora principal en Science of People, de un laboratorio de investigación del comportamiento humano, cuyo objetivo es utilizar las últimas investigaciones y tendencias científicas para ayudar a los líderes a dominar sus habilidades interpersonales. Su trabajo innovador ha aparecido en CNN, NPR, Fast Company y Entrepreneur Magazine y regularmente da conferencias en compañías innovadoras como Google, Facebook, Comcast, Microsoft y Penguin Random-House.

Reconocido experto en estrategia de negocios y desarrollo de liderazgo, Rory Vaden, es autor de libros de mayor venta del New York Times, incluyendo “Toma las escaleras” y un conferencista reconocido. Sus ideas han aparecido en The Wall Street Journal, Forbes, CNN, Entrepreneur, Inc y en Fox News”.

Paula es una periodista galardonada con un Emmy, corresponsal nacional de ABC News y presentadora del popular podcast “Journeys of Faith “con Paula Faris, que ofrece una mirada íntima de cómo algunas de las personas más influyentes del mundo se apoyan en la fe y la espiritualidad para guiar a los demás a través de los mejores y peores momentos. Anteriormente, Faris fue co-presentadora de la edición de fin de semana Good Morning America, así como coanfitriona del programa de ABC The View.

Marcus Buckingham es un investigador global, líder de opinión y experto en talento, enfocado en desbloquear las fortalezas de las personas y aumentar su rendimiento. Es un pionero en el futuro de cómo trabajan las personas. Ex investigador principal de la Organización Gallup, ahora guía la visión del Instituto de Investigación ADP como Jefe de Personas y Desempeño.

Amy Edmondson ha sido reconocida por la lista global bianual Thinkers50 de los mejores pensadores de gerencia desde el 2011. Es autora de cuatro libros, que incluyen: Trabajo en Equipo: Cómo las organizaciones aprenden, innovan y compiten en la economía del conocimiento, explorando por qué el trabajo en equipo es tan importante en las organizaciones actuales y por qué es tan desafiante.

Para solicitar información sobre la inscripción a La Cumbre Global de Liderazgo 2020 los interesados pueden llamar a 3180-9918 o visitar la página de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y ver su página web.