Porsche y Embraer se unen para crear un concepto único

Por estrategiaynegocios.net



Esta simbiosis es el resultado de la cooperación entre las dos marcas premium. El equipo para este proyecto ha estado compuesto por miembros del estudio de diseño de Embraer en Melbourne (Florida, EE.UU.), del departamento de diseño de Porsche ‘Style Porsche’ en Weissach (Alemania), de Porsche Exclusive Manufaktur en Stuttgart (Alemania) y del Studio F.A. Porsche en Zell am See (Austria).



Porsche y Embraer: altas prestaciones en cualquier situación

Ambas empresas tienen el objetivo común de ofrecer a sus clientes de todo el mundo productos exclusivos que pueden personalizar y mejorar para cumplir prácticamente cualquiera de sus deseos. “Porsche y Embraer tienen muchos valores en común”, dijo Alexander Fabig, Director de Personalización y Clásicos de Porsche. “Como parte de nuestra cooperación, estamos utilizando los conocimientos de ambas marcas para trabajar conjuntamente en conceptos que son igual de atractivos para los propietarios de un jet y de un auto deportivo”. La edición especial limitada a 10 unidades está dirigida a los clientes que les dan una gran importancia a las innovaciones, la tecnología y la personalización. Al mismo tiempo, ambos productos están pensados para combinar prestaciones y facilidad de uso en la vida cotidiana.



El vehículo deportivo y el jet comparten la pintura bitono en platino metalizado (brillante) y gris jet metalizado (brillante satinado), con molduras en cromo brillante y azul speed. El acabado de la pintura es realizado mediante un complejo proceso manual. Fue creado un logotipo diseñado específicamente para esta aventura conjunta, que se compone de una estilizada ala de avión y del alerón trasero del paquete Sport Design del 911 Turbo S.



El logotipo está presente en diferentes partes del interior y del exterior del Porsche, por ejemplo, en los reposacabezas o en la placa de edición limitada. Además, varios detalles de diseño de este 911 Turbo S tan especial tienen un vínculo con la aviación: la matrícula del jet está grabada en la parte inferior del alerón trasero y en los lados de la llave del auto. Las molduras de los umbrales de puerta incorporan la inscripción ‘No step’ (‘No pisar’) iluminada en rojo. La esfera del cronógrafo del paquete Sport Chrono lleva impreso un horizonte artificial.





Pintura bitono y elegantes detalles: exterior del 911 Turbo S

La última generación del 911 Turbo S es más potente, dinámica y confortable que cualquiera de las anteriores. Está propulsada por un motor bóxer de 3.8 litros con 650 caballos métricos de potencia (641 hp, 478 kW). El armonioso concepto, con un equilibrio perfecto entre placer de conducir, dinamismo y deportividad, es tan válido para el uso diario como para disfrutar en un autódromo.



Para el Coupé realizado como parte de la cooperación con Embraer, Porsche combinó por primera vez la pintura brillante con la brillante satinada: la parte superior del deportivo está acabada en platino metalizado, mientras que la inferior usa el gris jet metalizado. Una moldura con líneas en cromo brillante y azul speed recorre los laterales y las puertas. Todo el proceso de pintado es realizado a mano.



Los rines de aleación en diseño Exclusive están pintados de platino metalizado, con una línea en azul speed en el borde. Son fabricados utilizando tecnología láser. Las tomas de aire laterales y el marco de las ventanillas están pintados en cromo brillante, un diseño tomado del avión privado. Las luces LED de las puertas proyectan el logotipo especial en el suelo. En el pilar B, junto a ese logotipo, hay un emblema característico compuesto de 10 pequeños espacios rectangulares que corresponden con el número limitado de unidades.



Elementos tomados de la cabina del avión: detalles únicos en el interior

La exclusividad también es el lema en el interior: aquí, los diseñadores realizaron un esquema de color especial que combina con los tonos negro y tiza para el cuero. Las superficies de cuero negro están decoradas con costuras en azul speed. El volante también tiene la combinación de cuero en dos tonos, con la marca de las 12 en azul speed. El paquete interior de carbono es de serie y dispone de un acabado de alto brillo. El techo está cubierto con Alcantara de color tiza. Los asientos delanteros llevan las carcasas posteriores de carbono de alto brillo. El logotipo especial está grabado en los reposacabezas y el tirador de cuero para abatir los respaldos es rojo, como los asientos del avión. Todo el interior está hecho a mano por Porsche Exclusive Manufaktur, y no está disponible para el resto de la gama de producción en serie.



Las molduras de los umbrales de las puerta llevan la inscripción ‘No step’ iluminada en rojo, un guiño a las señales que se ponen en las alas de los aviones. El cronómetro del paquete Sport Chrono también está inspirado en la aviación: además del logotipo de esta serie especial, la esfera tiene un horizonte artificial impreso. En la cabina de un avión, un giroscopio como este proporciona información sobre el ángulo de vuelo, es decir, los movimientos sobre los ejes longitudinal y lateral. En el lado del pasajero delantero, la moldura del panel de instrumentos tiene grabada la leyenda ‘One of 10’ (‘Uno de 10’). El maletero delantero está acabado a mano en cuero negro, con costuras de contraste en azul speed. Los lados de la llave del vehículo están pintados en azul speed y marcados con la matrícula del jet. El logotipo especial también está grabado en el estuche de piel que sirve para guardar la llave. Además, el conjunto incluye una funda para el auto con la inscripción ‘Remove before flight’ (‘Quitar antes del vuelo’).



Del reloj Globetimer a un juego de maletas: accesorios especiales

Cada cliente que compre este dúo único recibirá un juego de maletas Porsche Design, que incluye una maleta de piloto y dos bolsas de fin de semana de gran calidad. Porsche Design contribuye a esta oferta con una edición especial del nuevo reloj Globetimer UTC de 1919. El innovador reloj también adopta el mismo concepto de diseño. Por ejemplo, la esfera está inspirada en los dos colores de pintura gris. Además, lleva impreso un altímetro con una pista estilizada.



La utilización de material luminoso Superluminova proporciona un diseño nocturno especial: la pista se ilumina en azul claro en la oscuridad, mientras que los índices de las horas y las agujas brillan en verde claro. La fecha aparece junto al logotipo de Embraer con la forma de un pequeño avión. La correa de cuero negro está hecha con la piel de los interiores de un Porsche y las costuras de contraste son azul speed. El logotipo especial está grabado en la correa de cuero y también impreso con láser en la parte de atrás de la caja del reloj y en la esfera. La edición especial Globetimer está reservada a los propietarios del jet y del auto.