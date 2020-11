Por estrategiaynegocios.net

El bufete García & Bodán cumple 20 años de trayectoria, sin embargo, asegura que es un sueño que data de 30 años; un sueño compartido entre Terencio García y Gladys Bodán, idea que fue mejorando con el tiempo.

El haber materializado este sueño le deja un sentimiento de logro y satisfacción a Terencio García, Socio Director Regional de una firma que logró transcender fronteras de manera orgánica; rigiéndose siempre por la ética profesional y los valores que los caracterizan.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

“Aunado a este sentimiento, está la satisfacción de poder contribuir de una maneara decidida, objetiva y práctica al desarrollo socioeconómico de la región. Hemos sido actores principales en muchas de las grandes privatizaciones, adquisiciones, fusiones que ha habido en Centroamérica.”, indica García.

Visión, disciplina, responsabilidad, perseverancia y ética profesional, fueron las claves para llevar a García & Bodán adonde está ahora.

“Desde un inicio estábamos claros que queríamos hacer de García & Bodán una firma centroamericana. Sabíamos que para lograr esto se requería alcanzar la satisfacción de los clientes, dando siempre la milla extra; para que sus negocios se llevasen al término esperado por ellos.

No es fácil conseguir una clientela de lujo como la que hoy gozamos. Las puertas muchas veces se nos cerraron, pero volvíamos a tocarlas. Los no existieron, sobre todo al inicio que éramos gente joven. Y nos costaba convencer de que teníamos la capacidad de hacerlo, pero la insistencia y perseverancia, nos permitieron llegar hasta donde estamos.”, concluye García.

Esa resiliencia ha permitido que García & Bodán se mantenga como una de las firmas más reconocidas en la región. A pesar de las dificultades que se están viviendo, producto de la pandemia que azota la humanidad, García & Bodán afirma que va a salir aún más fortalecida. “No estamos bajando la guardia, lo contrario, nos estamos acercando a nuestra clientela para decirles que acá estamos para apoyarles y servirles.”

Para concluir, Terencio García cree firmemente en que la palabra tiene poder, por lo que comparte un mensaje para todas las personas que, al igual que él, se atreven a soñar: “Vayan por el camino correcto, vayan por la ética. No se desalienten ante las vicisitudes y las dificultades, esas siempre están ahí. No hay camino sin obstáculos, no hay camino sin barreras; lo importante es saber enfrentarlos, ir poco a poco, y sobre todo saber que cada día las cosas pueden hacerse mejor. Persigue tu sueño, con perseverancia, visión clara y seguridad, para que lo que hoy creas se fundamente en bases sólidas.”