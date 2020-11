Great Place to Work® Centroamérica y Caribe e INCAE Business School impulsarán agenda de equidad

Por estrategiaynegocios.net

"Las grandes líneas estratégicas que vamos a desarrollar en la alianza son una mayor concientización de equipos diversos y de liderazgo colaborativo. Esperamos sensibilizar a las organizaciones y a los líderes de las organizaciones sobre la inclusión de hombres y mujeres en estos equipos mixtos tanto en las empresas como en las comunidades donde las empresas actúan. La segunda línea tiene que ver con formación donde las empresas junto a Great Place To Work identifiquen que necesiten áreas de mejora, ya sea a nivel institucional o a nivel de competencias de sus propios directivos. Estaremos encantados de desarrollarles sus planes de formación, sus rutas de desarrollo tanto organizativo como personal", Camelia Ilie, profesora asociada y la actual Decana de Educación Ejecutiva de INCAE Business School, así como Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer.



Lesslie de Davidovich, Gerente general regional de Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe, también enfatizó que la alianza no solo creará programas a la medida, sino que dará paso a impulsar las universidades corporativas. "Hemos desarrollado fortaleza en la formación de líderes: Líderes integrales, efectivos, que transmitan los valores Great Place to Work. Líderes GREAT. Para eso tendremos la capacitación, formación sincrónica y asincrónica para las organizaciones que quieran fortalecer el liderazgo conductual y habilidades gerenciales de primer nivel. Hablamos de metodología INCAE - Great Place To Work. Desarrollamos un programa completo que desarrolla habilidades gerenciales para fortalecer microclimas y así generar Mejores Lugares para Trabajar", subrayó De Davidovich.



La decana de INCAE Business School dijo: "Vamos a evaluar si hay un balance necesario en los equipos de dirección para generar más retorno a accionistas, a mismos empleados y a las organizaciones que participan en el ranking. Hemos creado un jurado experto diverso donde participan miembros de nuestro Consejo Ejecutivo, profesoras y profesores, así como altas ejecutivas. Es un jurado que enriquecerá el cuestionario y ayudaremos a interpretar resultados".



Ruth Marie Canahuati de Sabillón, Directora de Capacitación de Audiencias, relató la larga relación de Estrategia & Negocios con Great Place To Work. "Tenemos una trayectoria extraordinaria con Great Place To Work: Hemos crecido juntos. ¡Qué hermoso poder entrar a esta nueva aventura que tiene Great Place to Work para la mujer centroamericana! E&N en sus pilares estratégicos se ve como un catalizador de cambio en el mundo de negocios para la prosperidad de la región centroamericana. ¡Qué mejor que el profesionalismo y las conductas! Estamos convencidos que eso pasa con el rol de la mujer en la región. E&N tiene desde hace cuatro años el foro de Mujeres Desafiantes de Centroamérica. Esta iniciativa nos da una estructura maravillosa, lectoras, profesionales, una guía de cómo se profesionaliza el mundo del trabajo, cuáles son las empresas que repuntan, que impulsan el crecimiento de las empresas y la sociedad".

También recordó que estamos por publicar la edición 250 y culminó: "¡Nos encanta ser testigos con GPTW e INCAE líder en educación ejecutiva!".

Para Camelia Ilie, esta alianza refozará las tres áreas de investigación, formación e impacto de la mano de Great Place To Work con las empresas, y junto a Estrategia & Negocios.

Lesslie de Davidovich puntualizó que esta alianza promoverá más el concepto de equidad en las empresas en Centroamérica y Caribe, que va más allá de instalar un centro de lactancia en una organización. "Las mujeres aún estamos muy por debajo de compensación, de equilibrio, de desarrollo, etc. Vamos a desarrollar con INCAE un programa de acción para las mujeres. Vamos a desarrollar el Ranking para conocer Los Mejores Lugares para Trabajar para las Mujeres y cuáles áreas podemos seguir mejorando".

Vuelva a ver los detalles de esta alianza que impulsará la agenda de equidad en 2021 acá: