Dahua Technology propone detección térmica corporal para hacer eficientes los negocios

Por estrategiaynegocios.net



"La biometría permite llevar registros, trabajar de forma más eficiente, poder saber la hora en que marca un empleado, ayudar con el sistema de planillas. Sino trabajar de forma más eficiente y efectiva", explicó en el último Encuentro E&N: Enrique Luna Lora, jefe de Soporte Técnico y Entrenamiento de Dahua Technology.

La firma china mostró múltiples soluciones con inteligencia artificial que ayudan a tener un mejor control de acceso de personas a establecimientos comerciales.

"Desarrollamos distintas soluciones para el monitoreo de la temperatura humana. A raíz de la pandemia, tenemos cámaras que se enfocan en el rostro de las personas. Se hace un monitoreo de la temperatura de forma simultánea 10 personas, tenemos equipos que pueden reducir al máximo el riesgo de infección cruzada. Puedo llevar esos registros, ofrezco a mis clientes una experiencia menos invasiva, puedo tener una experiencia menos invasiva para los clientes en mi local. Sin tener filas, cuellos de botella, se detectan los síntomas del covid-19. Nuestros equipos no diagnostican Covid-19, somos una herramienta para apoyar a detectar", agregó.



Las soluciones de control de acceso y asistencia con detección de temperatura corporal se suman a los procesos de seguridad de cada empresa como estaciones de desinfección de manos, monitoreo de temperatura de clientes y personal, control de aforo, servicio al cliente sin contacto.



¿Cómo funciona la Detección Térmica Corporal? ¿Cuándo se debe activar un protocolo anti-Covid 19?

"El protocolo es: una vez que se detecta con la temperatura elevada se hace una segunda verificación y se procede a llamar al personal de salud. Se le dice: esta persona presenta fiebre, tiene temperatura elevada, se le debería de hacer una prueba covid para ratificar y de esta manera no detengo a todo el mundo, sino solo a una persona. Así, mejoro la fluidez de entrada a mi local, puedo tener un registro y le ofresco una experiencia menos invasiva. Puedo entrar tranquilo, y si yo he pasado desapercibido, el equipo se dará cuenta", dijo Luna.



Los equipos de Dahua Tecnology pueden:

• Monitorear y detectar la temperatura, alarma y notificación de temperatura anormal y omisión del uso de cubrebocas, con tiempo de respuesta de 0.2 segundos, a una distancia de 0.3 - 1.8 metros con un rango de precisión de ± 0.5°C.



• Acceso sin contacto para reducir infección cruzada, derivada del contacto directo entre personas o de materiales que se utilizan de manera frecuente.



• Limitar o restringir el acceso a personas que no cumplan con el uso de cubrebocas, que presenten temperatura anormal, y personas que no cuenten con autorización.



• Son Fácil de instalar, con flexibilidad para fijarse en un solo lugar o cambiar su ubicación de acuerdo a las necesidades de cada organización.



• Gran almacenamiento de imágenes faciales e información de temperatura para facilitar el seguimiento de incidentes.



• Acceso rápido para prevenir el control de aforo.



• Control de asistencia con registro de entrada, salida, hora de comida, retardos e inasistencia.



