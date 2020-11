Estudio: Cinco cambios de tendencias de compra en la región

Por estrategiaynegocios.net

La pandemia del coronavirus cambió la vida de todos, gustos, hábitos se cambiaron, pero el consumo, sin duda, fue uno de los cambios más notorios en el mundo.

En cuanto a la compra de productos de consumo masivo se adoptaron tendencias de consumo que no solo en Centroamérica se desarrollaron, sino que globalmente se fue dando el mismo comportamiento.

Hallazgos más relevantes que analizan en un nuevo estudio de Kantar:

- Compras más grandes

Esto fue motivado porque el 64% de los consumidores centroamericanos solo salió para lo necesario, por lo que provocó que las pocas veces que salieron hicieran compras para abastecerse y llevaran más productos de lo usual, esta tendencia provocó que se gastará un 17% más en cada acto de compra y se redujeran las visitas al punto de venta en un -10%.

Este comportamiento de compra es congruente en toda Latinoamérica donde el gasto en cada acto de compra creció en promedio un 21%.

-Valor por su dinero

En la búsqueda de cuidar el bolsillo, esta tendencia es favorable para las Marcas Propias, que vienen ganando espacio en todo el mundo, donde llega al 15% de participación de mercado, en Centroamérica crecen 10%, ganando 30 mil shoppers y llegando a 8% de participación.

-Desaceleración de las promociones

Un fenómeno que ocurrió en todo el mundo por algunas de las razones que explicó Vivian Gálvez, Gerente General de la División Worldpanel de Kantar: “La dificultad logística al inicio de la pandemia, cuando la gente hizo fuertes compras abastecedoras, generando out of stock de algunas categorías, y después para controlar el flujo en las tiendas físicas”; esta tendencia también fue motivada por los shoppers, ya que empezaron a valorar los nuevos atributos para elección de las tiendas como cercanía, cumplimiento de normas sanitarias, que no haya fila/cola para el ingreso, dejando el atributo de promociones al final.

-Crecimiento del pago con tarjetas

El poco flujo de efectivo que manejan los hogares en estos tiempos ha motivado el uso de tarjetas, donde en el tercer trimestre del 2019 solo el 14% de centroamericanos usó este método de pago. Hoy para el mismo periodo de 2020 llega al 23% de penetración. En Argentina 6 de cada 10 hogares utilizan alguna tarjeta, 28% del gasto total de compra se realiza con esta opción, y en Colombia esta forma de pago creció un 13%.

-Limpieza y cuidado del hogar

Esta tendencia muy de la mano con la situación sanitaria que se está viviendo, donde la limpieza y desinfección juega un papel muy importante en el hogar de los compradores, el 85% de los centroamericanos afirmó que pasa su tiempo libre limpiando su hogar.

Categorías como desinfectantes, cloros, detergentes han sido las que más crecen dentro de este sector. El gasto de los centroamericanos este 2020 ha sido relevante comparado con otros años donde el presupuesto a este sector no era relevante.

