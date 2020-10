Immun Active Denk el suplemento para el éxito

Por estrategiaynegocios.net

Alcanzar un estilo de vida saludable requiere de una buena alimentación, de proteger el sistema inmunitario y de forjar una mente equilibrada; sin embargo, existe una creciente tendencia de la sociedad por rendir al máximo, tanto a nivel profesional como personal, generando una fuerte presión en la parte emocional y física.

Aunque la presión constante ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos y superar sus propios límites, este desafío implica una mayor necesidad de que se mantengan sanas y en forma, de manera que logren un sistema inmunitario saludable.

Precisamente, el sistema inmunitario es el encargado de mantener el cuerpo a salvo de los peligros que implican los gérmenes; son las propias defensas del organismo las que se mantienen en alerta constante y reaccionan de inmediato si algo dañino ingresa al cuerpo, pero siempre puede filtrarse algún intruso a través de los escudos protectores y afectar los procesos de defensa.

Si las funciones vitales de las defensas del cuerpo no funcionan correctamente, el sistema inmunitario se debilita, dejando de proteger contra contaminantes y patógenos, lo cual puede provocar un efecto negativo en el bienestar general y un aumento de la propensión a contraer enfermedades.

Adicionalmente, en la actualidad hay una enorme amenaza para el sistema inmunitario, vinculada con el estrés, los malos hábitos para dormir y las dietas poco saludables.

De hecho, el estrés crónico, producto del sobreesfuerzo en el trabajo o vida privada, así como los desafíos de la cotidianeidad provoca una disminución de sustancias que activan el sistema inmunitario, al mismo tiempo que segregan hormonas del estrés, inhibiendo las defensas del cuerpo.

“Sometidos a muchas horas de trabajo y estrés a diario, nuestro sistema inmunológico se ve comprometido debido a la mala alimentación creando radicales oxidativos negativos que nos producen enfermedades y cansancio extremo, por eso es de suma importancia, además de una buena dieta y ejercicio, suplementarnos con productos fuente de antioxidantes para fortalecer nuestro sistema inmune y evitar este tipo de problemas” explicó el Dr. Denis Joel Escobar Requenez, Médico de Urgencias en Panamá.

Es conocido que una dieta rica en fruta fresca, verduras, ensaladas, productos integrales, aceites vegetales y frutos secos ricos en vitaminas y minerales contribuye al buen funcionamiento de las células del sistema inmunitario. No obstante, debido a la estresante vida diaria y a la presión por rendir, no siempre es posible prestar atención a llevar una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales ni aportar al cuerpo todos los nutrientes importantes que necesita. Y en estos casos, agregar un suplemento de vitamina C, zinc, selenio y L-histidina incluido, puede ser una excelente opción para lograr ese estilo de vida saludable. Todos estos protectores los ofrece immun active Denk del laboratorio farmacéutico Denk Pharma y su línea de suplementos Denk Nutrition, una opción para tener un estilo de vida saludable.

La especialista en Ginecología-Obstetricia, Nutrición y Diabetología, Dra Yamileth Moreno de Nicaragua confirmó que “immun active Denk es un suplemento idóneo para fortalecer en nuestros pacientes la salud en su componente inmunológico. Constituye una fórmula muy avanzada que nos viene ayudar en estos momentos donde el estrés es una causa desencadenante de muchos males”.

Con una barra al día de immun active Denk, el usuario estará bien preparado para afrontar los desafíos de cada día y proporcionará al cuerpo nutrientes importantes, incluso en momentos difíciles y estresantes.

Sumado a este excelente producto, si las personas prestan más atención a dar al cuerpo el descanso que necesita para reponer las reservas y se preocupan de disponer de un ritmo de sueño regular, podrán hacer frente a los desafíos del día a día con un sistema inmunitario fuerte.