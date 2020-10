Nuevos procesos de higiene total Grandbay Papelera Internacional

Por estrategiaynegocios.net

La empresa multilatina Grandbay Paper & Care Products entiende las necesidades de sus usuarios y por ello se apoya en reconocidas compañías de investigación de mercados para conocer a su consumidor. Esto le permitió distinguir que las personas están buscando seguridad e inocuidad en los insumos de higiene personal.

“Con un equipo multidisciplinario de innovación trabajamos para convertir esas necesidades del consumidor en el concepto de ´Higiene total´, a través del cual reafirmamos los procesos de producción de alta calidad que tenemos y además le agregamos nuevas tecnologías para reforzar aún más la seguridad”, detalló Leticia Gómez, gerente de marca Rosal.

Precisamente, ´Higiene total´ saldrá bajo la marca Rosal, una de las marcas líderes de Grandbay papelera internacional, la cual se ha destacado en su acompañamiento a los hogares centroamericanos, ocupando posiciones prioritarias en cuanto al cuidado de la salud e higiene.

“Rosal se ha destacado por ser una marca suave, resistente y fuerte. Y siempre ha evolucionado al ritmo de nuestros consumidores, porque es una marca activa y versátil. Es una marca innovadora y es una marca de Higiene y protección total. Sabemos que el consumidor no es el mismo y que demanda más higiene”, añadió Gómez.

El producto de papel que lanzará al mercado la compañía ayuda a la eliminación de bacterias y microorganismos, así como a garantizar el cuidado de la piel, pues está compuesto por delicadas fibras. De hecho, estos atributos los incluyen todos los productos del portafolio de higiénicos Rosal soft plus, y está disponible al público a partir del mes de octubre del presente año en los múltiples puntos de venta, donde tienen presencia.

Por su parte, Mario Aguirre, gerente de calidad fue enfático en que la seguridad de sus consumidores comienza por un control microbiológico en el proceso y una temperatura de secado mayor a los 400°c para eliminar cualquier organismo nocivo; todo esto manteniendo el pH controlado para dar paso a un último proceso de desinfección a través de luz ultravioleta.

“La luz ultravioleta del espectro “c” tiene propiedades germicidas. Deteriora la cadena genética en virus, bacterias y todo tipo de gérmenes impidiendo su reproducción, además, no tiene ningún efecto residual en el producto. No es un químico, no cambia las propiedades del material y olor de los productos, ni tiene efectos adversos al medio ambiente”, añadió.

Por estas razones, la empresa decidió incluir esta tecnología, inocua y eficiente en sus líneas de producción, aunque el papel ya lo desinfectaban con altísima temperatura, al incorporar la luz ultravioleta, se aseguran de eliminar cualquier riesgo de contaminación que provenga del ambiente.

Por ello, todos los rollos de higiénico Rosal son pasados a través de un túnel cerrado, donde son irradiados en su superficie con luz UV justo antes de ser empacados.

Grandbay papelera internacional forma parte de Grandbay Paper & Care Products, la cual tiene operaciones de manufactura en cinco países de Latinoamérica y en todas las plantas cuentan con un sistema corporativo de gestión de calidad.

“Los componentes básicos de Higiene total, que ahora lanzamos al público, han sido internamente certificados en todas las plantas y sus protocolos de control integrados dentro de nuestro sistema de gestión. Con ello, garantizamos el cumplimiento de la promesa “Higiene total” y lo corroboramos con certificados de laboratorios nacionales e internacionales como Allergisa de Brasil”, concluyó Aguirre.