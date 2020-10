El Salvador: Applaudo Studios abre 100 nuevas plazas en medio de la crisis

Por estrategiaynegocios.net



La pandemia y la crisis generada por el covid-19 ha tenido múltiples impactos alrededor del mundo, no solo en el ámbito sanitario, sino que también por los protocolos de protección, cuarentenas y mandatos de resguardarse en casa, los cuales también trajeron impactos negativos a las economías de todos los países.



Sin embargo, en medio de un clima sombrío, la Economía Digital ha visto su crecimiento exponencial en los últimos 5 meses, donde el impacto de penetración de ventas por eCommerce ha alcanzado crecimientos de 10 años en tan solo 3 meses, al menos en Estados Unidos. Lo cual deja impactos positivos para El Salvador, en donde este interés creciente por este tipo de servicios en tecnología, deja una pequeña ola de nuevos empleos generados a pesar de la pandemia. A nivel mundial, se proyecta que la demanda de desarrollo de software crezca de manera constante y considerable.



De acuerdo con algunos análisis relevantes en cuanto al aumento del eCommerce en los últimos meses, el impacto del coronavirus ha logrado que las ventas online en Estados Unidos se incrementaran un 49% en abril pasado, en comparación del período de referencia a principios de marzo, justo antes de que entraran en vigor las restricciones por la cuarentena.



En ese sentido, el comercio electrónico estadounidense creció un 44,5% en el segundo trimestre de 2020, el crecimiento más rápido en más de dos décadas, lo que elevó la participación del eCommerce en el comercio minorista total al 16,1%.



Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los minoristas generaron US$211.000 millones en ventas en línea en el segundo trimestre de este año, en comparación con los US$146.000 millones, del mismo período de hace un año.



Además, durante la última década, el comercio electrónico estadounidense creció, en promedio, un 15% año tras año. Ese crecimiento se mantuvo en ese nivel durante el primer trimestre de 2020, pero alcanzó máximos históricos en el segundo trimestre, al alcanzar hasta un 44,5%.



Este es el resultado de cómo incrementa la necesidad de utilizar medios no presenciales que, en mayor medida, serán dirigidos a canales digitales.



La necesidad de empresas por digitalizarse de manera más acelerada deja más de 100 empleos adicionales generados por Applaudo Studios en El Salvador.



Todas las contrataciones fueron 100% remotas, desde sus procesos de perfilamiento, entrevistas, pruebas e ingreso a la empresa.



Las oportunidades fueron creadas por Applaudo Studios, que cuenta en su pool de clientes con empresas de la talla de Bain & Company, Walmart EE.UU., The Miami Heat y compañías del fondo de inversión de Tesla, entre otras.

Oportunidades en la crisis

Al inicio de la actual pandemia, Applaudo Studios tomó la decisión de trabajar desde casa bajo una modalidad 100% remota por tiempo indefinido, la cual se ha logrado mantener exitosamente con las operaciones 100% activas y sin interrupción alguna.



“Nuestra primer tarea fue resguardar la salud de todos los miembros de nuestros equipos de trabajo, proteger su integridad física era primordial. Nos fuimos a trabajar 100% remoto antes que la cuarentena preventiva fuera instaurada. Luego, nos aseguramos de mantenernos 100% operacionales desde casa, gracias a Dios logramos ejecutar ambas premisas”, dijo José Giammattei, cofundador de Applaudo Studios.



Sostener el crecimiento y capitalizar las oportunidades fue otro de los grandes retos. En medio de la pandemia, Applaudo Studios ha logrado capitalizar esta demanda en tecnología, y ha contratado más de 100 colaboradores adicionales. Todo de manera remota.



“Aún cuando hemos tenido clientes impactados en medio de la pandemia, hemos podido crecer con clientes que ya contábamos, y en adición hemos cerrado contratos con más de 20 clientes adicionales en el 2020. Gracias a Dios, tenemos el privilegio de trabajar con empresas de la talla de Bain & Company, Walmart EEUU, The Miami Heat, empresas del fondo de inversión de Tesla, que siguen llevando la vanguardia en temas digitales”, expresó Darwin Romero, cofundador de Applaudo Studios.



“Vamos a seguir con un plan de expansión altamente agresivo. No solo hemos creado más de 100 puestos de trabajo permanentes en medio de la pandemia, actualmente tenemos abiertas más de 10 tipos de posiciones que nos permite seguir creando oportunidades de empleo a pasos acelerados. Vamos a crear más de 100 posiciones adicionales en los próximos meses, aquí en El Salvador”, agregó Cesar Bendeck, CEO de Applaudo Studios.



Applaudo cuenta con un programa agresivo de becas para entrenamiento de talento y otro programa de referidos de talento, el cual asegura un proceso de reclutamiento ágil y preciso, que resulta en entrenar al talento humano y encontrar posibles candidatos a través de la misma organización.



Siguiendo con las medidas de seguridad sanitaria, el proceso de reclutamiento ha sido adaptado para ser de forma remota en su totalidad, donde se realizan entrevistas y pruebas técnicas a través de videoconferencias para asegurar el cumplimiento de los requisitos principales para ser contratado. Al finalizar el proceso, sigue la inducción a la empresa, donde los representantes de cada departamento realizan una introducción mediante una videoconferencia, para luego recibir la bienvenida por parte de los fundadores.