Marca personal: Todo lo que un emprendedor debe saber

Desarrollar nuestro personal branding (marca personal) está cobrando popularidad no solo entre las generaciones Baby Boomers y Generación X, sino también entre los más jóvenes como los emprendedores millennials.



Las estadísticas lo comprueban: los emprendedores mexicanos millennials se están convirtiendo en el grupo que registra un crecimiento acelerado.



Según datos publicados por la revista digital Entrepreneur:



Ahora bien, si preguntáramos a los cientos de miles de emprendedores millennials exitosos cuál es la clave de su triunfo, me imagino que muchos mencionarían que tienen una estrategia de personal branding.



Esta es la guía definitiva de personal branding que podrás seguir para lograr un buen posicionamiento dentro del mercado.



1. Personal branding es el alma de tu marca

Como emprendedor es indispensable conocer a profundidad quién eres, qué haces y qué ofreces incluyendo tanto tus debilidades como tus fortalezas.



Este ejercicio te ayudará a detectar cuál es tu personal branding (marca personal) entendida como la percepción que los demás tienen de ti.



Para lograr el autoconocimiento de tu emprendimiento te sugiero hacerte tú mismo la siguiente pregunta:



¿Qué me distingue de los demás?



Para lograr diferenciarte debes ser capaz de responder esta pregunta: ¿Por qué me comprarían a mi y a nadie más?



2. Elabora un plan de negocios

Una condición indispensable para que desde un inicio tu marca personal transmita coherencia y armonía es desarrollar un plan de negocios.



¿Qué es el plan de negocios?



Es un documento donde incluyes:



Los objetivos de tu emprendimiento

Las estrategias para conseguir esos objetivos (aquí entra la estrategia de personal branding)

La estructura organizacional (si es que tendrás colaboradores)

Un estimado de la inversión inicial

Un manual de comunicación

Tratarás de crear una visión de tu emprendimiento y escribir las ideas, implicaciones y rutas que lo harán crecer. Conoce en este artículo cuáles son los 8 beneficios de tener un personal branding.



3. Consulta con tu red de contactos

Contacta a tu red de contactos (amigos, familia, ex compañeros de la universidad, colegas del último trabajo) a fin de que encuentres en ellos tres cosas: inspiración, casos de éxito basados en su propia experiencia y a tus primeros clientes.



Tu red de contactos es el activo más importante con el que cuentas cuando arrancas tu negocio.



Poco a poco, la sinergia que logres al conectar con esas personas que están a tu alrededor, ayudará a que en el mediano plazo ellos recomienden tu negocio y se conviertan en sus promotores.



Pero para lograrlo, debes tener siempre en cuenta el siguiente punto:



4. Proyecta una imagen profesional

Para conectar con la audiencia que le dará vida y valor a tu negocio, tienes que decidirte a proyectar una imagen profesional desde sus inicios.

Si quieres construir una imagen profesional que le dé credibilidad a tu emprendimiento, los expertos recomiendan que pongas especial cuidado en los siguientes puntos:

Vístete para el éxito

Vestido para el éxito se refiere precisamente a poner énfasis en la presentación visual, que para ser efectiva, debe de considerar el lugar, público, tipo de evento y el mensaje que se desea enviar. Recuerda que la primera impresión jamás se olvida. Otro punto a considerar es el giro en el que laboras ya que de ellos dependerá lo tradicional o moderno de tu arreglo y vestimenta. Si tu emprendimiento está enfocado a lo digital, a las áreas creativas, al marketing o las comunicaciones, la vestimenta puede ser más relajada, moderna y disruptiva; no tan sobria como la que se recomendaría para el emprendedor que trabaja en finanzas o leyes.



Sé auténtico

Considera reflejar algo de tu personalidad en tu forma de vestir, encuentra tu estilo personal. Si te se dificulta encontrarlo, te recomendamos acudir a un consultor de imagen que te ayudará a hacerlo así como a resaltar tus mejores características



Sé congruente

Es curioso, pero la imagen profesional puede llegar a ser el ingrediente principal para que una persona sea memorable. Las personas pueden llegar a asociar una marca personal con cierto tipo de arreglo, vestimenta, gestos, posturas, frases y viceversa. Por eso es muy importante que aprendas a construir mensajes magnéticos a través de tu forma de vestir, que siempre tiene que estar de acuerdo a lo que haces y a lo que te dedicas.



5. Saca provecho de las redes sociales para el personal branding

Supongo que como emprendedor millennial vives en modo online dentro del mundo de las redes sociales.



¿Verdad que sí?



Esa es una gran ventaja.



Sin embargo, para lograr un personal branding efectivo no es necesario solo “estar” presente en ellas y construir una comunidad de seguidores, sino “interactuar” dentro de ellas. A esto se le conoce como estrategia social media para personal branding.

Aquí te enumeramos algunos tips:



Conoce las redes sociales en las que se concentra tu audiencia.

Elige el (los) canal (es) donde darás a conocer y potenciar tu marca personal. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest, cada una de ellas tiene su propia personalidad y es una herramienta efectiva para tu estrategia de personal branding.

Crea un perfil profesional y creativo en la red que hayas elegido, cuidando mucho la calidad de la fotografía, la buena ortografía y la descripción de lo que haces. Recuerda hablar más de los beneficios que ofrece tu producto o servicio y menos de sus características.

Define tu imagen de marca personal (nombre, logo, diseño del feed, paleta de colores y tipografía). La uniformidad es indispensable para construir un personal branding altamente efectivo.

Crea y comparte contenido útil, original, relevante y atractivo.

Interactúa con tu comunidad, pues es la única forma de ir creciendo en las redes sociales y de consolidar cada vez más y de mejor manera tu marca personal. Esto se logra respondiendo cada mensaje y agradeciendo cuando comparten nuestro contenido.

Conclusión

El éxito del personal branding es resultado del trabajo que debes hacer día a día para que tu emprendimiento llegue tan lejos como anhelas.



Es el resultado que se obtiene con dedicación, planeación y sobre todo disposición, pues proyectar a los demás la imagen que quieres y que te identifica te llevará algo de tiempo.



Pero una vez que lo consigas y que veas cómo lograste hacer una diferencia positiva en otros, sabrás que todo el esfuerzo valió la pena.