I Foro virtual Mujeres Desafiantes 2020: Estas son las panelistas

Por estrategiaynegocios.net

Doctoras e investigadoras luchando en la primera línea de los hospitales que atienden a enfermos de Covid-19, mujeres sin límites que trascienden las fronteras centroamericanas, empresarias y ejecutivas que lideraron a sus organizaciones a la reinvención, a crear nuevos productos. Emprendedoras, innovadoras, influenciadoras que conectan con su audiencia y construyen en este año inédito.

Regístrese gratis acá al evento Mujeres Desafiantes 2020

En resumen, esas son las credenciales de los perfiles que hablarán la próxima semana en el I Foro virtual Mujeres Desafiante 2020. Estrategia & Negocios, la revista que mejor conoce Centroamérica, organiza por cuarto año consecutivo el IV Foro Mujeres Desafiantes de Centroamérica 2020.

A continuación, puede seguir los temas que hablaremos este 14, 15 y 16 de octubre día por día:

Miércoles 16 de octubre de 2020: Día de Mujeres Sin Límites y Heroínas contra la Pandemia



9.56 A 10:05 A.M. Mensaje de Bienvenida por Ruth Marie Canahuati. Directora de Audiencias. Grupo Opsa.





10.15 a 11.00 A.M. PANEL: MUJERES SIN LÍMITES

Moderadora Evangelina Barquero

Las centroamericanas que han superado todas las barreras y cuyo talento las tiene hoy en posiciones a las que pocas han llegado, dentro y fuera de la región.

Panelistas:

MELANIA GUERRA, INGENIERA, OCEANÓGRAFA Y CIENTÍFICA (COSTA RICA)

ESTEFANÍA LACAYO, COFUNDADORA DEL LATIN AMERICAN FASHION SUMMIT. (NICARAGUA)

ANA LUISA TREJOS, INGENIERA MECÁNICA ENFOCADA EN MECATRÓNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MOVILIDAD. (COSTA RICA).

GABRIELA ÁVILA, DIRECTORA DE ESTRATEGIA DE LA AGENCIA DROGA5. (EL SALVADOR)

CYNTHIA CASTRO, COFUNDADORA DEL EFECTO BOOMERANG. (COSTA RICA).

11.00 A.M A 3.00 P.M. RECESO OFF



2:55 Evangelina da una bienvenida al segundo panel del día miércoles 14.

3.00 A 3.05. Bienvenida Presentación de las panelistas del segundo foro (Evangelina Barquero) Biografía y Fotografía. Presenta a Diana Ramos, conductora salvadoreña.

3.05 a 3.50 P.M.

PANEL: HEROÍNAS LUCHANDO EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA PANDEMIA





Son las mujeres que, desde Panamá hasta Guatemala, en los 6 países de la región, están enfrentando la crisis de salud y social desatada por la COVID-19. Científicas, Médicas, Líderes del sector salud y en el sector público. Mujeres al frente de investigaciones.

Panelistas:

MARIA ELENA BOTTAZZI CODIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE VACUNAS EN BAYLOR EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE BAYLOR.

MARCELA DEL CARMEN AMAYA JEFA MÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. (NICARAGUA)

JOHANA SAMAYOA DOCTORA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ROOSEVELT. (GUATEMALA)

NADJA PORCELL DIRECTORA NACIONAL DE SALUD. (PANAMÁ)

SUYAPA SOSA, JEFA DEL SERVICIO NEUMOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR DE HONDURAS y PRESIDENTA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX. (HONDURAS)

3.50 P.M. Despedida de la jornada e invitación para la jornada del jueves 15 de octubre. (Evangelina Barquero)

JUEVES 15 DE OCTUBRE: DÍA DE LAS EMPRESARIAS, EMPRESAS POR LA EQUIDAD Y DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS

9:52 A.M. a 9:58: Mensaje de Bienvenida e Introducción a la Jornada (Velia Jaramillo, Editora General de Revista Estrategia & Negocios)



PANEL EMPRESARIAS Y ALTAS EJECUTIVAS

Moderadoras: Velia Jaramillo, Editora General de E&N y Andrea Hernandez Gotv

Foro/Entrevistas con las mujeres líderes de empresas y las ejecutivas que han llegado alto en sus compañías. Las empresarias y ejecutivas 2020 destacadas en grandes y medianas empresas locales, regionales, multinacionales.

Panelistas:

PRISCILA CHAVES MARTÍNEZ, EMPRENDEDORA SOCIAL, ESPECIALISTA EN ÉTICA Y TECNOLOGÍA. (COSTA RICA)

ELENA KAFIE VICEPRESIDENTA DE LA DIVISIÓN DE ALIMENTOS DE GRUPO K. LACTHOSA. (HONDURAS)

ELISA SUÁREZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESAS (APEDE). (PANAMÁ)

ILEANA ROJAS, GERENTE GENERAL DE INTEL. (COSTA RICA).

ROSA MARÍA DE FRADE, DIRECTORA DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE CBC (GUATEMALA).



12.00 A 3.00 P.M. RECESO OFF



3.00 P.M. Bienvenida a segunda parte de la jornada y presentación del segundo panel. Biografia y Fotografia (Evangelina Barquero)



3.05 A 3.50 P.M. PANEL MUJERES PYME y EMPRENDEDORAS- INNOVADORAS

Moderadora Susana Morazan (Guatemala)

Mujeres que desde emprendimientos e iniciativas innovadoras conquistan mercados e inspiran a sus pares. Creadoras de conceptos, experiencias, marcas con la riqueza de esta región.

Panelistas:

MELISSA MONGE, COFUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA EN IDEAS EN ACCIÓN (COSTA RICA).

FRANCELLA MUÑOZ EMPRENDEDORA, FUNDADORA DE SERVIPLUS SA.S (NICARAGUA)

SUSSANA LAU HOU, CEO Y FUNDADORA DE ETYALAB (PANAMÁ)

ANASTASIA YIBRIN, FUNDADORA DE CHOCOLATES ZUCOLETO, GANADORA DE PREMIOS ACADEMY OF CHOCOLATE EN LONDRES. (HONDURAS)

LARÚ LINARES, GERENTE DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN LA CUIDAD DEL SABER. (PANAMÁ).

3.50 P.M. Despedida de la jornada e invItación para la jornada del viernes 16 de octubre. (Evangelina Barquero)

Pantalla Agenda Octubre viernes 16 .

DÍA 3 VIERNES 16 DE OCTUBRE: DÍA DE LAS INFLUENCERS-DESAFIANTES DIGITALES

9:50 AM Aperatura: Host da palabras de bienvenida a las personas conectadas. (Evangelina Barquero)

9:55 A.M. Mensaje de bienvenida y presentacion de panelistas por Claudia Contreras, Editora y líder digital de Estrategia & Negocios.







10.05 A 10.45 A.M: PANEL DE INFLUENCERS-DESAFIANTES DIGITALES

Moderadora Claudia Contreras Lider Digital de E&N y Arlett Portillo

Temas: Inclusión tecnológica- inclusión digital/ Papel de las líderes digitales en esta época

Un encuentro con líderes que demuestran que la tecnología y el mundo de los emprendimientos y los contenidos digitales también son territorio de mujeres. En estos tiempos, las Desafiantes Digitales han tomado poder. Las que lideran la transformación digital. ¿Cómo es ser mujer Desafiante en el Universo Digital?

Panelistas:

KARLA RUIZ COFIÑO, ESTRATEGA DIGITAL, EMPREDEDORA Y FUNDADORA DE DIGITAL AWARNESS PROGRAM (GUATEMALA).

FLOR MIZRACHI, PERIODISTA, AUTORA DE LA COLUMNA DE ENTREVISTAS KNOCKOUT DEL DIARIO LA PRENSA Y PRESENTADORA DE LAS GLOSAS DE FLOR MIZRAKY (PANAMÁ)

ANDREA TOBAR, ILUSTRADORA, DISEÑADORA Y CREADORA DE LA MARCA TOBIBERTA (EL SALVADOR).

ALI KAFIE, COACH PIONERA EN FINANZAS PERSONALES (HONDURAS)



10.45 A 10:50 : PRESENTACION ALICIA PIZARRO Bio y Fotografia (Evangelina Barquero)

10:50 a 11.15: CONFERENCIA DE CIERRE. ALICIA PIZARRO. Fundadora de Newfield Consulting y Coach Ontológica.

Tema: EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MUJER POST-PANDEMIA ...¿Y ahora qué viene?... Competencias de liderazgo femenino.