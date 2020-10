Podcast E&N: Elsa Palou, una heroína de la pandemia desde Honduras

Edición y Producción Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



La infectóloga hondureña, Elsa Palou, ha estudiado la pandemia con el fin de brindar asesorías a médicos, futuros colegas y a la población en general. También brindó recomendaciones al Gobierno para el manejo de la pandemia y establecimientos de protocolos.

Escuche nuestros podcast en Google Podcats

“Me contagié atendiendo pacientes y me tocó estar 10 días en el hospital. Me hizo cambiar mi óptica de la pandemia, porque me tocó verla desde la perspectiva de paciente y ver la posibilidad real de morir”, comenta Elsa Palou, una infectóloga hondureña quien desde que apareció el nuevo coronavirus en el mundo empezó a seguirle la pista y estudiarlo.

Estamos en Apple Podcasts

Sea parte de nuestro evento Mujeres Desafiantes, esta vez digital: Regístrese



La Fundadora del Servicio Infectología INCP (Hospital del Tórax) no se arrepiente en ningún momento de ser médico, recuerda que desde pequeña jugaba a curar y cuidar a sus muñecas, hermanos y primos. “Cuando llegó el momento de la Universidad, ni lo dudé. Yo lo veo así: ‘Si puedo ayudar a que otras personas se salven, con muchísimo gusto lo haré’”.

Estamos en Spotify. Escúchenos en nuestro canal



Conozca sobre ella en nuestro especial