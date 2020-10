Qué es la 'regla del silencio incómodo' que utilizan millonarios como Jeff Bezos o Tim Cook

Por 20minutos.es



En muchas ocasiones, cuando alguien nos hace una pregunta comprometida o importante, tendemos a dar una respuesta rápida, pero eso puede hacer que nos arrepintamos de lo que hemos dicho. Por eso, hay una estrategia que emprendedores como Tim Cook, CEO de Apple o Jeff Bezos, fundador de Amazon, ponen en práctica: la 'regla del silencio incómodo'.



El concepto lo desarrolló Justin Bariso, consultor y autor del best-seller EQ aplicado, guía para la inteligencia emocional en el mundo real, recoge la BBC.



En realidad consiste en lo siguiente: cuando nos enfrentamos a una pregunta desafiante, en vez de responder de inmediato hay que hacer una pausa y pensar profundamente qué responder, informa la BBC.



Se llama 'incómodo' porque puede durar 10, 20 segundos, o incluso más, lo que hace que el interlocutor se quede desconcertado.



Tim Cook es conocido por sus largas pausas en las conversaciones. Jeff Bezos, por ejemplo, antes de cada reunión se toma un largo tiempo leyendo en silencio los informes.



"Esta regla siempre ha sido una herramienta valiosa de la inteligencia emocional, porque te permite equilibrar el pensamiento y la emoción, en vez de reaccionar basándonos solo en los sentimientos", dice Bariso.



La BBC recoge otro ejemplo, el del antecesor de Tim Cook, Steve Jobs, que en una conferencia con desarrolladores en 1997, tardó 20 segundos en responder a alguien que le dijo "no sabes de lo que estás hablando". Jobs se quedó parado unos segundos, bebió agua y dijo "¿Sabes? Puedes agradar a algunas personas en algunas ocasiones, pero...". Jobs hizo otra pausa de 8 segundos y siguió. "Una de las cosas más difíciles cuando estás tratando de lograr un cambio es que, personas como este caballero tienen razón... en algunas áreas".



Según Bariso, si aplicas la 'regla del silencio incómodo', obtienes beneficios como silenciar el mundo exterior, ejercitar tu pensamiento, llegar a la raíz de los problemas con mayor efectividad, dar respuestas más pensadas y profundas, equilibrar tus emociones, estar en armonía con tus valores y principios, decir lo que realmente quieres decir y aumentar tu confianza.



No obstante, Bariso admite que hay situaciones en las que la regla puede jugar en tu contra, sobre todo en aquellas en las que se te exige una respuesta rápida. De todos modos, Bariso cree que no son tan frecuentes: "La mayor parte del tiempo, tomarse 10 ó 30 segundos antes de responder no te hará mal", dice.