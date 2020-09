El magnesio: un aliado contra el estrés

Por estrategiaynegocios.net

Denk Nutrition, división de Denk Pharma GmbH & Co. KG, con sede en Múnich, ofrece a los centroamericanos su suplemento alimenticio Magnes Active Denk, para combatir el estrés y garantizar salud y bienestar necesarios para superar los desafíos de la vida diaria.

En el mundo actual, el estrés es casi parte de la rutina diaria. Dado que con frecuencia, éste se vincula al éxito, suele pensarse que las personas estresadas están rindiendo al máximo en su vida familiar y en su carrera profesional.

Sin embargo, la presión de la vida diaria y la falta de tiempo, pueden tener efectos negativos duraderos en la salud y el bienestar. El resultado es estrés crónico, agotamiento y problemas cardiovasculares.

El prof. Rossino Grassi, de Guatemala, cardiólogo experto en este tema y autor del libro “venza el estrés”, afirma que varios son los antagonistas del estrés: las endorfinas, el ejercicio aeróbico, el buen descanso, las relaciones sexuales, el chocolate negro, el magnesio y la meditación.

Específicamente, el magnesio ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y de la función psicológica, al reducir la transmisión de la excitación en los nervios. Gracias a los efectos relajantes a nivel corporal, le han valido al magnesio el nombre de “sal de la paz interior” o “mineral antiestrés”.

En síntesis, la propensión al estrés disminuye cuando el cuerpo dispone de cantidades suficientes de magnesio debido a sus efectos relajantes.

Si no hay suficiente magnesio en el cuerpo durante momentos de mucho estrés, la respuesta a éste permanece en niveles elevados, dado que no puede reducirse la excitación de los nervios. Esto no implica que la falta de magnesio sea responsable del estrés, sino que el estrés y la falta de magnesio son interdependientes.

“A pesar que el magnesio se encuentra en varios alimentos, no tenemos la certeza de ingerir el requerimiento diario que demanda una vida exigente y estresante”, explica la nutricionista Evelyn Córdova de Aguilar, de El Salvador.

Por este motivo, se debe asegurar un suministro adecuado de magnesio, sobre todo, en momentos de mucho estrés. Dado que el cuerpo no es capaz de producirlo por sí mismo, el “mineral antiestrés” debe consumirse a través de la dieta habitual o en forma de suplementos alimenticios, como Magnes Active Denk.

El suplemento alimenticio Magnes Active Denk proporciona 300 mg de magnesio por ingesta diaria y es perfecto para las necesidades de las personas que desean enfrentar sus retos de cada día.

Además es importante desarrollar una rutina equilibrada, que incluya una dieta saludable, actividad física y tiempo para relajarse o meditar.

Denk Pharma GmbH & Co. KG como empresa familiar fundada en 1948 y especialista en exportación, comercializa medicamentos y suplementos alimenticios desde su sede en Múnich, Alemania, a más de 80 países.

Desde 2014 aplica su experiencia y conocimientos al desarrollo de suplementos alimenticios y han expandido su cartera de productos para contribuir al bienestar de los centroamericanos.