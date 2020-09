Apple permitirá temporalmente los eventos en línea de Facebook sin cobrar comisión del 30%

Por Bloomberg



Apple Inc. permitirá a los usuarios del producto de eventos en línea de Facebook Inc. utilizar el método de pago propio de la red social hasta fin de año, evitando temporalmente la típica tajada de 30% del fabricante de iPhone.



El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, dijo que está haciendo la excepción, ya que algunas empresas se vieron obligadas a trasladar sus eventos físicos al formato en línea debido a la pandemia de covid-19. Las aplicaciones de la App Store que facilitan clases o eventos en persona siempre han podido aceptar métodos de pago distintos a los de Apple, sin pasar por la tarifa. Pero una vez que las empresas se adhirieron al formato en línea, casi todas las clases se volvieron virtuales y ya no estaban exentas del 30% de Apple.



Apple dijo que después del alivio hasta fines de 2020, Facebook deberá implementar el sistema de compra dentro de la aplicación. El fabricante de iPhone resaltó que dio la misma exención a Airbnb Inc. y ClassPass.



Facebook lanzó una función de eventos en vivo en agosto que permite a dueños de empresas cobrar a las personas por las transmisiones de video en vivo, como una clase de entrenamiento. Facebook criticó a Apple en ese entonces por cobrar una tarifa de 30% en esas transacciones, la tarifa estándar de la compañía para las compras dentro de la aplicación, afirmando públicamente que Apple estaba perjudicando a las pequeñas empresas impactadas por el coronavirus.



"La App Store ofrece una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores, que la utilizan para llegar a 500 millones de visitantes cada semana en 175 países", dijo un portavoz de Apple. "Para garantizar que todos los desarrolladores puedan crear y hacer crecer un negocio exitoso, Apple mantiene un conjunto de pautas claras y coherentes que se aplican por igual a todos".



Apple continuará cobrando una tarifa de 30% en las compras de juegos, argumentando que esos desarrolladores no operan un negocio físico que se haya visto afectado por el virus. Facebook criticó a Apple por excluir a estos creadores. "Infortunadamente, tuvimos que hacer esta concesión para obtener un respiro temporal para otras empresas", dijo Vivek Sharma, vicepresidente de Facebook Gaming.



Apple suavizó las restricciones para los desarrolladores de la App Store a principios de este mes, diciendo que ya no impondrá el requisito de compra dentro de la aplicación para las aplicaciones de enseñanza en línea, como tutorías, telesalud y ofertas de entrenamiento, si la interacción es entre dos personas solamente. El cambio temporal del viernes para Facebook no se limita a las interacciones uno a uno.



La relación entre Facebook y Apple se ha vuelto más contenciosa en años recientes. Apple y el director ejecutivo, Tim Cook, critican continuamente a Facebook por fallas de privacidad. Entretanto, Facebook acusó a Apple en múltiples ocasiones de perjudicar a los desarrolladores que crean aplicaciones para iPhone, especialmente durante la pandemia.



A pesar de la animosidad, las empresas tienen un vínculo difícil de romper: Facebook necesita los dispositivos de Apple para ofrecer sus servicios y Apple se beneficia de las populares aplicaciones de Facebook.