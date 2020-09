15 buenas preguntas que debes hacer en una entrevista de trabajo y que te pueden ayudar a obtener el empleo

Por Yahoo Finanzas



De hecho hacer preguntas es la mejor manera de demostrar tu interés por el puesto y pueden ayudarte a aumentar tus opciones de conseguir el empleo. Estas son varias que puedes plantear en una entrevista de trabajo.



1. ¿He respondido a todas sus preguntas?

Tras finalizar la entrevista y antes de que hagas las preguntas que tienes, es una buena idea hacerle esta cuestión al entrevistador, ya que mostrará tu interés en el puesto y si hay cualquier cosa que no les ha quedado clara tendrás la oportunidad de darle respuesta.



2. ¿Necesita que le aclare alguna cosa del currículum?

Es una pregunta similar a la anterior y está destinada a que el entrevistador resuelva cualquier cuestión que no le haya quedado clara del currículum.



3. ¿Cómo es el candidato ideal para el puesto?

Esta pregunta ayuda a tomar la iniciativa de la entrevista y de paso te da pistas sobre el perfil que están buscando y la manera en la que puedes encajar.



4. ¿Cómo describiría la cultura empresarial de la empresa?

Es una buena forma de conocer más sobre la manera de proceder de la compañía, mostrar interés y encontrar sinergias que permitan al candidato acceder al puesto.



5. ¿Tiene alguna duda acerca de mis habilidades?

Es cierto que esta pregunta te enfrenta a preguntas comprometidas y difíciles de contestar, pero también muestra confianza en ti mismo y el deseo de que profundicen en tu perfil para obtener el puesto.



6. ¿Podré conocer a lo largo del proceso a las personas con las que trabajaría?

Lo normal si les ha gustado tu perfil es que no pongan problemas y que te muestren los compañeros con los que trabajarías y las ideas básicas del proyecto.



7. ¿Cuáles son los desafíos de este puesto?

Una vez más te interesas por el empleo, muestras iniciativa y haces gala de tus virtudes. El entrevistador probablemente será más específico en el rol que tendrás que cumplir.



8. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar aquí?

Si la entrevista ha llevado un tono cordial, puedes aprovechar el momento y hacer esta pregunta, con el objetivo de conseguir un poco de camaradería con el entrevistador.



9. Si me contratara, ¿cómo sería un día normal en el puesto?

Claramente estás mostrando tu interés por el puesto y las ganas que tienes de incorporarte en la empresa. Hablar de expectativas y desafíos es un paso más para alcanzar el puesto.



10. ¿Qué habilidades son las más valoradas en la compañía?

Es toda una declaración de intenciones de tus ansias por agradar y adaptarte rápidamente a la empresa



11. ¿Cómo se suele actuar ante los conflictos?

Es una cuestión arriesgada, pero dará una mayor perspectiva sobre la forma de proceder en estas cuestiones y te presentará como una persona que sabe lidiar con estas situaciones de manera profesional.



12. ¿Hay algún aspecto del que no hayamos hablado y que considere que es importante?

Además de proporcionarte un descanso en la entrevista, abres la posibilidad de nuevos escenarios que pueden favorecerte y ayudarte a conseguir el puesto.



13. ¿En qué proyectos se encuentra inmersa la empresa?

Una forma ideal de conocer cuáles son los objetivos fundamentales de la compañía y cuáles van a ser los retos de los próximos meses.



14. ¿Hay algo más que pueda contarle y que le ayude a tomar una decisión?

Es una fórmula de cortesía, pero te ayuda a mostrar implicación, educación y respeto. Y por supuesto puede ayudarte a inclinar la balanza a tu favor.



15. ¿Cómo es el proceso para tomar una decisión? ¿Cuándo sabré algo más?

Muestras que estás interesado en el puesto y deseoso de tener noticias. Además, saber cuándo tendrás novedades te ayudará a tomar decisiones.