Fujifilm buscará aprobación para vender fármaco contra el coronavirus

Por Bloomberg



Fujifilm Holdings Corp. dijo que intentaría conseguir una aprobación regulatoria en Japón para comercializar un medicamento antivírico como tratamiento contra el covid-19, después de que los resultados de un ensayo mostraran que ayudó a pacientes con casos leves a arrojar más rápido resultados negativos en la prueba para detectar el coronavirus.



La compañía planea solicitar la aprobación para ampliar el uso del medicamento Avigan en Japón ya en octubre, informó el miércoles en un comunicado. El medicamento, también conocido por su nombre genérico favipiravir, actualmente está aprobado para su uso en Japón como tratamiento para la nueva influenza.



En un ensayo de 156 pacientes, aquellos que recibieron el medicamento dieron negativo por coronavirus en una mediana de 11.9 días, lo que se compara con los 14.7 días para el grupo de placebo, señala el comunicado. El ensayo clínico fue aleatorio y simple ciego, lo que significa que los médicos sabían qué pacientes recibieron cuál tratamiento. No surgieron problemas de seguridad en el ensayo.



Mientras laboratorios farmacéuticos de todo el mundo compiten por encontrar una vacuna para controlar el coronavirus, médicos y empresas también buscan en laboratorios tratamientos existentes que puedan ayudar a las personas a sobrevivir al patógeno. Entre otros medicamentos que han demostrado algún efecto contra el covid-19 en estrictas pruebas clínicas se encuentran el antiviral remdesivir, de Gilead Sciences Inc., y esteroides como la dexametasona, que tiene 60 años de antigüedad.



El fármaco Avigan ha sido muy promocionado por el Gobierno japonés y fue donado a más de 80 países en los últimos meses, incluso antes de que se completaran los ensayos clínicos. Fujifilm indicó que ha estado trabajando para aumentar la producción de Avigan con el objetivo de satisfacer la demanda de suministros de Japón y otros países. Existe la posibilidad de que el medicamento provoque malformaciones congénitas debido a su mecanismo para detener la replicación de ARN.



Una versión modificada del medicamento fue aprobada para su uso en Rusia. Fujifilm también firmó en julio un compromiso de autorización con la farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories Ltd. para fabricar y desarrollar el fármaco fuera de Japón, excluyendo China y Rusia.