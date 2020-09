Walmart quiere emisiones cero de operaciones globales para 2040

Por estrategiaynegocios.net



Sobre la base de más de 15 años de liderazgo en sostenibilidad, Walmart anunció hoy que está redoblando la tarea de abordar la creciente crisis climática al apuntar a lograr cero emisiones en todas las operaciones globales de la compañía para 2040. Walmart y la Fundación Walmart también asumen el compromiso de ayudar a proteger, administrar o restaurar al menos 50 millones de acres de tierra y un millón de millas cuadradas de océano para 2030, a fin de ayudar a combatir la pérdida en cascada de naturaleza que amenaza al planeta.

“Queremos jugar un papel importante en la transformación de las cadenas de suministro del mundo para que sean regenerativas. Nos enfrentamos a una crisis creciente de cambio climático y pérdida de naturaleza y todos debemos actuar con un sentido de urgencia”, dijo Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart, Inc. “Durante 15 años, hemos estado forjando alianzas para desempeñar el trabajo y elevar continuamente nuestras ambiciones de sostenibilidad en cuanto a acción climática, la naturaleza, los desechos y las personas. Los compromisos que estamos asumiendo hoy no solo apuntan a descarbonizar las operaciones globales de Walmart, sino que también nos conllevan a convertirnos en una empresa regenerativa—una que trabaja para restaurar, renovar y reponer, además de preservar, nuestro planeta, y que alienta a otros a hacer lo mismo.”



Para evitar los peores efectos del cambio climático, el mundo debe tomar medidas inmediatas para reducir y eliminar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso por lo que Walmart expande su compromiso de larga data con la acción climática al elevar su ambición de cero emisiones para 2040, sin el uso de compensaciones de carbono, en todas sus operaciones globales al realizar lo siguiente:

Cosechar suficiente energía eólica, solar y otras fuentes de energía renovable para alimentar sus instalaciones con energía 100% renovable para 2035;

Electrificar y reducir a cero las emisiones de todos sus vehículos, incluidos los camiones de larga distancia, para 2040; y

Hacer la transición a refrigerantes de bajo impacto para enfriar y equipos electrificados para calefacción en sus tiendas, clubes y centros de datos y distribución, para 2040.



El mundo también ha llevado sus recursos naturales al borde de la crisis, lo que ha provocado la degradación y pérdida de paisajes críticos y la erradicación de muchas especies de plantas y animales. De hecho, los estudios muestran que las poblaciones de animales han disminuido en más del 60% en poco más de 40 años, y una quinta parte de la selva tropical del Amazonas ha desaparecido en solo 50 años. Un enfoque regenerativo hacia la naturaleza no solo puede ayudar a revertir estos impactos negativos y mantener los recursos críticos para el futuro, sino que también puede proporcionar alrededor de un tercio de la solución al cambio climático.



“Todos debemos tomar medidas urgentes y sostenidas para revertir la pérdida de naturaleza y las emisiones antes de llegar a un punto de inflexión del que no nos recuperaremos”, dijo Kathleen McLaughlin, vicepresidenta ejecutiva y directora de sostenibilidad de Walmart, Inc. y presidenta de la Fundación Walmart. “La gente ha sobrepasado los límites naturales de la tierra. Las sociedades saludables, las economías resilientes y las empresas prósperas dependen de la naturaleza. Nuestra visión en Walmart es ayudar a transformar las cadenas de suministro de alimentos y productos para que sean regenerativas, trabajando en armonía con la naturaleza, para proteger, restaurar y utilizar de manera sostenible nuestros recursos naturales”.



En reconocimiento de la necesidad de actuar ahora, junto con la Fundación Walmart, Walmart tiene como objetivo proteger, administrar o restaurar algunos de los paisajes más críticos del mundo al realizar lo siguiente:

- Continuar apoyando los esfuerzos para preservar al menos un acre de hábitat natural por cada acre de tierra que desarrolle la empresa en EE. UU.

- Fomentar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa, la gestión sostenible de la pesca y la protección y restauración forestal, incluida una expansión de las metas de deforestación de Walmart; e

- Invertir y trabajar con proveedores para abastecerse de iniciativas basadas en el lugar que ayuden a preservar los ecosistemas naturales y mejorar los medios de vida.



Doug McMillon de Walmart anunció la noticia durante la ceremonia de apertura de Climate Week NYC. Los anuncios se producen un día antes de la Cumbre anual de hitos de sostenibilidad del minorista, que se llevará a cabo durante el Hub Live de la Semana del Clima, donde la compañía involucrará a asociados de Walmart, proveedores, ONG y otras partes interesadas para promover la sostenibilidad en el sector minorista y de bienes de consumo.



Durante más de 15 años, Walmart ha estado colaborando con otros para impulsar un cambio positivo en las cadenas de suministro globales. Las iniciativas de sostenibilidad de la compañía dan prioridad a las personas y al planeta con el objetivo de abastecerse de manera responsable, vender productos sostenibles, proteger los recursos naturales y reducir los desechos y las emisiones. Hasta la fecha, Walmart alimenta alrededor del 29% de sus operaciones con energía renovable y desvía aproximadamente el 80% de sus desechos de los vertederos y la incineración a nivel mundial. Debido a que la mayor parte del impacto ambiental de la compañía proviene de su cadena de suministro, Walmart también está trabajando con proveedores a través de su iniciativa, el Proyecto Gigatón, para evitar una gigatonelada de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Más de 2,300 proveedores se han registrado y, desde que se lanzó la iniciativa en 2017, los proveedores reportan un total de 230 millones de toneladas métricas de emisiones evitadas.