Fortunas de los multimillonarios estadounidenses se dispararon US$ 845.000 millones desde marzo

POR CNN Business

Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg y el resto de los multimillonarios de Estados Unidos vieron cómo sus fortunas se dispararon en los últimos seis meses durante la pandemia. Mientras, millones de estadounidenses ahora ganan menos de lo que ganaban antes de que comenzara la crisis de coronavirus, según un nuevo estudio.



El último informe Billionaire Bonanza del Institute for Policy Studies sobre la desigualdad de la riqueza muestra que los 643 estadounidenses más ricos han acumulado la friolera de US$ 845.000 millones. Esto, en activos combinados entre el 18 de marzo y el 15 de septiembre, aumentando su riqueza combinada en un 29%.



El estudio señala que el rápido aumento de la riqueza ha aumentado el patrimonio neto total entre las personas con mayores ingresos de la nación de US$ 2,95 billones a US$ 3,8 billones.



La lista de los que más ganan incluye al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, al director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, y al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg.



Chuck Collins, director del Programa sobre Desigualdad del Instituto de Estudios Políticos, coautor del informe, dijo que estaba algo conmocionado por las cifras. Agregó que la crisis de covid está «sobrecargando las desigualdades existentes en Estados Unidos».



«Pensé que tal vez seis meses después de esto las cosas se habrían sacudido, que todos recibirían un golpe», dijo Collins a CNN Business. «La diferencia es marcada entre las ganancias de los multimillonarios y la miseria económica generalizada en nuestra nación. De alguna manera dramatiza el sacrificio desigual y el elemento de lucro de la acumulación de riqueza en la cima».



Collins también notó el marcado efecto opuesto de la economía de covid sobre el trabajador estadounidense promedio.



La pandemia marcó el comienzo de la peor crisis de desempleo desde la Gran Depresión. La tasa de desempleo llegó al 14,7% en abril antes de bajar al 8,4% en agosto. El país todavía ha perdido 11,5 millones de puestos de trabajo desde febrero.



Las solicitudes de beneficios por desempleo han disminuido, pero siguen siendo más de cuatro veces más altas que el nivel previo a la pandemia.

Grandes ganancias para Bezos, Waltons, Page y Musk

Muchos de los saltos en los activos de los multimillonarios estuvieron ligados a la fortuna de la empresa.



Las acciones de Amazon han subido más del 60% este año. Como resultado, el director, Jeff Bezos, cuya riqueza personal está vinculada a las acciones de Amazon, vio su patrimonio neto aumentar en US$ 55.200 millones desde el 8 de febrero, según IPS. (Con un patrimonio neto total de US$ 200.000 millones, es la persona más rica del mundo.)



El patrimonio neto combinado de Alice, Jim y Rob Walton, cuya familia fundó Walmart, ha crecido en más de US$ 60.000 millones desde febrero. A medida que aumentaban las ganancias del gigante minorista casi 80% año tras año a US$ 6.400 millones en el segundo trimestre de 2020.



Los activos del cofundador de Google, Larry Page, han crecido en más de US$ 18.000 millones desde febrero, mientras que la fortuna del director de Tesla, Elon Musk, aumentó en aproximadamente US$ 70.000 millones durante el mismo período. Se convirtió en la tercera persona más rica del planeta.



Seis meses después de la pandemia, Collins se ha sorprendido de lo desigual que ha sido la carga económica para los pobres y la clase media frente a los ricos en comparación con la Gran Recesión.



Dijo que el Congreso debe arreglar lo que está roto con soluciones políticas que fortalezcan a los estadounidenses trabajadores en lugar de a la clase inversora. De lo contrario, dijo que la actual concentración de la riqueza transformará a Estados Unidos de manera terrible e irreparable.



"Algunas personas van a tener un poder extremo para moldear la economía, la política y los medios de comunicación", dijo Collins. "Ninguno de nosotros va a querer vivir en una sociedad como esa, donde la calle principal ya no tiene 100 tiendas. Solo tiene un depósito de carga de Amazon".