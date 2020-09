Podcast E&N: Luis Solano, el costarricense que crea experiencias transformadoras de vida con la fotografía

Gabriela Melara, producción y edición

En un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes hablamos como Luis Solano Pochet, CEO ToTheWonder.

Graduado en Diseño Publicitario, TEDx Speaker, aventurero y soñador, es además un maestro de la fotografía, la cual es su pasión desde pequeño.

“Coleccionaba todas las revistas de National Geography”, comentó en una conversación con Estrategia&Negocios.

Este costarricense es el Fundador y Director de ToTheWonder, que diseña experiencias de vida transformadoras por medio de Expediciones Fotográficas y Talleres de Fotografía en 20 países alrededor del mundo y todos los continentes.

Luis es reconocido por documentar de manera artística, emotiva y con un acercamiento original, la increíble naturaleza del mundo. Para él las fotos de los lugares que visita se convierten en los trofeos tangibles de las experiencias vividas. Es su manera de compartir un poco de este planeta espectacular y guardarlo para siempre.

“La fotografía es mi pasión (…) Seguí mi corazón, dejá la publicidad, donde me desempeñé por varios años para dedicarme a esto que me deja experiencias de vida (…) Muchos me dijeron ‘estás loco, quién va a pagar a otro tico para que le enseñe su país, pero así fue y ahora vamos a muchos países más’”, indicó Solano.

La pandemia del covid-19 lo llevó a reinventar su negocio y ahora ofrece cursos en línea, desde la fotografía básica, publicitaria y con el celular.

Los cursos de ToTheWonder Academy están diseñados para fotógrafos en todos los niveles y edades e incluyen la parte teórica y práctica, los cuales son acompañados por profesionales que van dirigiendo al estudiante durante el proceso de aprendizaje.

