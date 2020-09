Las dos preguntas que Bill Gates siempre se hace ante cualquier problema

Por estrategiaynegocios.net

Como todos, Bill Gates debe enfrentar problemas en su vida cotidiana, la cual está cargada de múltiples ocupaciones, a pesar que se ha ido desprendiendo de los negocios.

Además de ocuparse de la vida de ejecutivo, Gates se ha dedicado a apoyar a la humanidad, dando soluciones que la beneficien y conseguir que muchos tengan una vida digna.

Pero, ¿Cómo aborda los problemas? El mismo magnate lo respondió en una entrada de su blog personal.

Desde que era adolescente he abordado cada gran problema nuevo de la misma manera: empezando con dos preguntas. Utilicé esta técnica en Microsoft, y todavía la utilizo hoy en día. Hago estas preguntas literalmente cada semana pensando sobre el COVID-19: ¿quién ha tratado bien este problema?, ¿qué podemos aprender de ellos?

Gates no trata de encontrar soluciones en el momento, sino que se centra en conocer qué han hecho otros ante la situación y aprender de ellos.

La respuesta de Gates, por defecto, es confesarse en aprendiz. De hecho, es bastante anti-intuitivo: tener un problema y no idear un plan para arreglarlo, sino averiguar quién más lo están enfrentando.

En realidad son este tipo de motivaciones las que nos mueven a ver videos de Youtube sobre cómo arreglar el lavavajillas o instalar aplicaciones que no conocemos en el ordenador. Alguien más ha pasado por este proceso, y está dispuesto a compartir esa información. El trabajo de Gates, en este caso, es tragarse su orgullo y reconocer que lo mejor que puede hacer para resolver el problema es estar dispuesto a aprender de los que más saben de él.

Asumir una mentalidad tan obvia no es tan sencillo como parece, sobre todo cuando se trata de líderes natos y personas exitosas. No siempre es obvio buscar información en otra parte, a menudo se considera que los líderes tienen todas las respuestas y muchas veces sienten la presión de aportar una solución, sea la que sea, aunque no esté bien meditada.

Con información de Business Insider