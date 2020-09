Expresidente general de Volkswagen será juzgado por escándalo del diésel

POR AFP



La justicia alemana decidió este miércoles llevar al exdirector ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, ante los tribunales acusado de fraude en el escándalo de los motores diésel trucados del fabricante de automóviles.



El tribunal de Brunswick, encargado del caso, consideró "tras un examen exhaustivo de la acusación" por parte de la Fiscalía, que existen "suficientes sospechas de fraude en banda organizada" contra Winterkorn, quien ha sido de nuevo enviado ante la justicia junto a otros cuatro directivos del grupo.

Los magistrados, en su resolución, reforzaron inesperadamente aún más la acusación de la Fiscalía que no había considerado el cargo de fraude organizado a los niveles más altos del gigante automotriz mundial.



Para ellos, existen razones probadas para sospechar que los "compradores de algunos tipos de vehículos del grupo Volkswagen" fueron "engañados", por la instalación en los motores de un 'software' que muestra niveles de emisión de óxidos de nitrógeno inferiores a los reales, señalan en una nota de prensa.



El juicio de Winterkorn y los otros imputados en el escándalo que ha desestabilizado en su conjunto al sector del automóvil alemán, cuya fecha todavía no ha sido fijada, será un elemento clave en la saga legal sobre los motores diésel trucados de Volkswagen.



A nivel financiero, el grupo ya ha solucionado los mayores riesgos vinculados a juicios o riesgos de estos.



La factura total del 'dieselgate' de Volkswagen hasta ahora supera los 30.000 millones de euros (unos 35.300 millones de dólares), de los cuales una parte importante ha sido pagada en Estados Unidos.



Además de Martin Winterkorn, el ex director ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, también comparecerá ante el tribunal.