Porsche investiga los combustibles sintéticos

Por estrategiaynegocios.net

“Solo con electricidad no podemos avanzar suficientemente rápido”, dijo Michael Steiner, quien está a cargo del área de Investigación y Desarrollo de Porsche.



En el futuro, Porsche quiere impulsar de manera significativa e independiente el desarrollo de los combustibles sintéticos, conocidos como eFuels. “Esta tecnología es particularmente importante porque el motor de combustión seguirá dominando el mundo de la automoción durante muchos años más”, dijo Michael Steiner, miembro del Consejo Directivo de Porsche AG responsable de Investigación y Desarrollo. “Los eFuels son un componente fundamental para hacer que la flota actual de vehículos se mueva de manera sostenible”.



“Tenemos un equipo que está buscando socios adecuados que quieran fabricar plantas piloto con nosotros para así poder demostrar que toda la cadena es viable y puede industrializarse”, dijo Steiner. “Porsche quiere ayudar a dar forma a esta cadena, pero al mismo tiempo no quiere definirla hasta el más mínimo detalle en solitario”.



Los eFuels son producidos a partir de CO2 e hidrógeno, utilizando energía renovable. Si atendemos a sus propiedades básicas, no se diferencian del querosene, el gasóleo o la gasolina procesada a partir del petróleo crudo. Sin embargo, en condiciones ideales pueden llegar a ser combustibles neutros para el clima.



En este momento, Porsche tiene ya un vehículo totalmente eléctrico en su gama, además de varios híbridos. Pero esto no es suficiente. “La movilidad eléctrica es una tecnología apasionante y convincente, pero por sí sola nos está llevando hacia nuestros objetivos de sostenibilidad a un ritmo más lento de lo que nos gustaría”, dijo Steiner. “Es por eso que también nos comprometemos con los eFuels, que, entre otras cosas, podrían aplicarse al mundo de la competición”.



Demanda de eFuels a pesar de la electrificación

Aunque Porsche tiene previsto que, en 2025, la mitad de sus vehículos vendidos sean eléctricos, la flota existente es grande. “Nuestros autos son conducidos durante mucho, mucho tiempo”, enfatizó Steiner. “Y, aunque nuestros vehículos híbridos funcionan en modo eléctrico durante distancias cortas, dependen de sus motores de combustión para recorridos más largos”.



Porsche no tiene pensado eliminar de su oferta los vehículos que se mueven exclusivamente con motor de combustión para centrarse únicamente en híbridos y eléctricos. “Estamos convencidos de que estas tres tecnologías sobrevivirán en el mercado a medio plazo”, dijo Steiner. La pila de combustible, en cambio, no está actualmente en los planes futuros del fabricante de autos deportivos.



A Steiner le gustaría poder influir en las especificaciones de un nuevo combustible sintético: “Queremos ayudar con este proceso a que el combustible sea adecuado para motores de alto rendimiento”. Problemas como los que surgieron con la introducción del E10 no deberían repetirse. “Cuando el combustible sintético E10 salió al mercado, la mezcla tenía algunas desventajas. Esta vez debe ser diferente: debe ofrecer ventajas”.



Steiner admite que es mucho más eficiente cargar un automóvil eléctrico con energía regenerativa en un punto destinado a ello, que producir un combustible sintético con un proceso complejo. Pero se niega a aceptar este argumento de cara al futuro. “Si la humanidad alcanza el éxito a la hora de utilizar la energía regenerativa que está disponible en todo el mundo, podríamos plantearnos priorizar la sostenibilidad sobre la eficiencia”.



Steiner cree que sería incorrecto esperar a que se introduzcan nuevas regulaciones legales: “Si todos esperamos hasta que hayan sido resueltas todas las cuestiones reglamentarias para empezar a desarrollar a partir de ese momento, siempre será demasiado tarde”.