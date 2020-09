Estos son los protocolos de bioseguridad que Avianca implementará en cada vuelo

Por estrategiaynegocios.net



“Estamos muy orgullosos de recibir este certificado pues nuestros protocolos de bioseguridad fueron diseñados para garantizar un viaje más seguro a nuestros clientes, cumpliendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como los lineamientos de los gobiernos de los diferentes países a los que operamos. Cada día estamos más cerca volver a volar desde El Salvador y con ello reanudaremos la conectividad y contribuiremos a la economía en el país y la región”, comentó David Alemán, Director General de Avianca para México, Centroamérica y El Caribe.



La carta de aceptación fue recibida el 3 de septiembre por Alfredo Marroquín, Gerente de Aeropuerto de Avianca en El Salvador.



Qué es el programa Avianca BIOCare



Antes y durante el viaje los pasajeros deben tener en cuenta:



· Si presenta fiebre, náuseas, dolor de cabeza, de cuerpo o dificultad al respirar, no podrá viajar.



· Lleve sus elementos de bioseguridad -mascarilla, gel, entre otros-, material de lectura y documentos exigidos en los países de origen y destino.



· Realice el check-in online y guarda el tiquete en el móvil o imprímelo en casa.



· Se sugiere llegar con mayor anticipación al aeropuerto ya podrían haberse implementado nuevos protocolos de seguridad y chequeo.



· Mantenga el distanciamiento social requerido por las autoridades durante su permanencia en los aeropuertos.



· Use el tapaboca/mascarilla es obligatorio durante todo el vuelo y en el aeropuerto. El uso de este implemento debe ser de manera correcta.



· Esté atento a los llamados en sala y solo acercarse a zona de embarque cuando su grupo sea mencionado. El abordaje se realizará en grupos pequeños.



· Lleve el equipaje de mano lo más liviano posible para que el pasajero pueda ubicarlo en el avión. Por disposiciones aeronáuticas, la tripulación no podrá ayudar en este proceso.



· Escuche y siga los anuncios sobre medidas de seguridad y requisitos que se darán en vuelo y cumplirlos de manera obligatoria.



· Por seguridad, se simplificó el servicio de alimentación. Los alimentos y bebidas se servirán en empaques individuales.



El personal de Avianca:



Los colaboradores de Avianca tanto en tierra como en vuelo utilizarán los elementos de protección personal como mascarillas, guantes, gel antibacterial, termómetros digitales o infrarrojos, kits de limpieza (alcohol y toallas) para la desinfección dentro del avión, entre otros, así como protocolos para minimizar al máximo el contacto físico. Es importante mencionar que el personal de la aerolínea está preparado para detectar cualquier posible alerta y actuar según los protocolos de bioseguridad establecidos antes del abordaje, durante el vuelo y después del aterrizaje.



Proceso de limpieza y desinfección de las aeronaves:



El proceso de desinfección del avión incluye la limpieza de superficies con productos desinfectantes avalados por los fabricantes, el área de mantenimiento de la aerolínea y el área de salud en el trabajo, que incluye entre otros: sillas, controles de luz, botones para llamar a los miembros de la tripulación de cabina, manijas de los compartimentos de maletas ubicados arriba de los asientos, paredes adyacentes, ventanas y persianas, baños -picaporte, seguro, inodoro, grifo, lavamanos y paredes adyacentes-, entre otros. Adicionalmente, en los procesos de limpieza profunda se realizará una desinfección de ambiente con equipos especializados de aspersión adquiridos por la aerolínea para tal fin.



Sobre los filtros HEPA en los aviones



Vuele con confianza sabiendo que las aeronaves cuentan con filtros de aire HEPA que capturan el 99,9% de las partículas del aire –incluyendo virus y bacterias- y refresca continuamente el aire de la cabina.