Programas cercanos: El entorno como clave en la Educación Ejecutiva

La pandemia puede beneficiar en parte a las escuelas de negocios ubicadas en nuestra región, en el futuro inmediato, a la hora de retener a los estudiantes de nuestros países.

Pero hoy, más que nunca, la competencia es durísima con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo.

Las de aquí compiten con Harvard (por poner un nombre) en el entorno virtual; así como con un sinnúmero de escuelas españolas de alta calidad, con precios muy competitivos, y que realizan un mercadeo muy agresivo en Centroamérica.

Esto es positivo si se construyen programas pertinentes, con ambición regional e internacional, poniendo el acento en lo que se necesita en la región, con una visión de la realidad del entorno; así, probablemente el estudiante mirará a las escuelas que están cerca, que comprendan sus problemas y conozcan las vicisitudes que ocurren en estos países. Cuando se trata del plan de estudios: las ya mencionadas habilidades sociales, ética y RSE, así como la globalización.

El MBA es el producto estrella y tiene que ser la punta de lanza de toda esta transformación de la que estamos hablando. “En mi opinión va a ser el programa que va a marcar el camino a seguir para el resto de programas y la Universidad en general”, comenta el decano Ignacio Gafo, decano asociado de Programas MBA Global y Ejecutivo de IE Business School (IEBS), la escuela de negocios más renombrada de España, y una de las más reconocidas del mundo.

Gafo añade: “El shared value, el que la empresa sea capaz de hacer una contribución a la sociedad que vaya más allá de una cuenta resultados ha dejado de ser algo nice to have para pasar a formar parte de la estrategia de cualquier compañía que aspire a ser sostenible a largo plazo”. Se trata de un tema de reputación corporativa, con fuertes implicaciones en la percepción de marca y conexión con los clientes, a la que ninguna empresa puede renunciar.

Así, los MBA deben ser más conscientes de los males sociales de la sociedad, y más tras la pandemia. Además de transmitir los fundamentos empresariales requeridos, las escuelas de negocios deberán cumplir con su obligación de impartir valores, valores que son internalizados y compartidos por un grupo profesional de gerentes, más difícil que enseñar habilidades técnicas.

Óscar Aguirre entiende que el desafío “no es solo transmitir conocimiento, sino identificar las personas correctas para prepararlos para el mundo de la dirección de empresas para el mundo de desarrollo de modelos de negocios innovadores, globales y con profundos valores, este es sello que ha tenido el IPADE desde su fundación”, para quien el primer objetivo de un CEO debe ser conducir un equipo de personas a un objetivo común que genere valor económico, valor social y valor humano.

En este momento estamos, y así deben afrontarlo las escuelas de negocios, para formar a unos líderes éticos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.