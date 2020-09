SYKES abrirá nueva sede en Costa Rica y prevé contratar 600 personas en 18 meses

Por estrategiaynegocios.net



SYKES abrirá su nueva sede en el Parque Solarium en Liberia, Costa Rica, e iniciará la contratación de los primeros 100 puestos permanentes para los meses de noviembre y diciembre.



La empresa estima contratar a un total de 600 personas en un plazo de 18 meses para trabajar en esta sede.



Las personas bilingües serán consideradas para puestos de operaciones financieras y de telecomunicaciones, mientras aquellas con conocimientos básicos e intermedios en redes, serán contratadas para sus operaciones en soporte técnico.

El proceso de entrevistas y de reclutamiento se realizará remotamente a través de las plataformas digitales.



“Sykes, aliado de Costa Rica durante muchos años, tiene una característica importante, cuando llegan a una zona le siguen otros porque son una empresa generadora de talento. Estamos buscando que esos empleos se multipliquen, no solo por el crecimiento de Sykes sino también por otras empresas que vean el potencial de Guanacaste y de otras regiones del país, el potencial de nuestro talento humano”, expresó el mandatario Carlos Alvarado.



Agregó que el Gobierno ha impulsado la Alianza para el Bilingüismo que busca llegar a la meta de que en el 2040 toda persona que salga del sistema educativo costarricense, público o privado, sea bilingüe.



¨Nos complace comunicar la apertura de nuestra primera operación fuera del Gran Área Metropolitana. Seguiremos fieles a nuestra vocación de desarrollar talento para la generación de cientos de empleos en la región y así beneficiar indirectamente a muchas familias, así como aportar al crecimiento de las exportaciones del país. Estableceremos la primera operación de lo que creemos será el inicio de un nuevo polo de desarrollo en servicios corporativos de alta tecnología¨. Mencionó Arciniegas.



En la actividad, el Gerente General de SYKES, indicó que desde inicios de este año, se ha promovido el desarrollo de candidatos potenciales para mejorar su nivel de inglés y el conocimiento técnico básico para las diferentes líneas de negocios, gracias a una alianza con la Universidad Invenio y el Ministerio de Trabajo bajo la estrategia país de la Alianza para el Bilingüismo y la Academia SYKES de inglés, que les ha permitido desarrollar candidatos potenciales que estarán considerando para sus procesos de reclutamiento.



Duayner Salas, Ministro interino de Comercio Exterior, comentó que en 2019 la generación de empleo por IED fuera del GAM sumó 547 nuevos puestos de trabajo, algunos de ellos en modalidad virtualizada. Además, el jerarca añadió: “agradecemos la confianza que Sykes ha depositado por más de 20 años en Costa Rica y celebramos este anuncio que generará 600 oportunidades de empleo en la región de Guanacaste. Costa Rica es un socio de negocios estable y esta nueva inversión, en el área de servicios intensivos en conocimiento, es una muestra más de ello”.



La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero destacó que “hemos asumido con todo compromiso la tarea de facilitar y apoyar la mejora del perfil ocupacional de las personas impulsando tanto con carreras técnicas y programas hechos a la medida como con la inversión que realizamos desde la Alianza para el Bilingüismo donde se promueve el aprendizaje y manejo de un segundo idioma para favorecer la inserción al mercado laboral. El anuncio que hace SYKES no solo expresa el gran esfuerzo de una empresa que busca expandirse y con ello generar opciones laborales sino que también es reflejo de una buena práctica donde el sector público y el privado, desarrollamos esfuerzos comunes para cerrar brechas entre la oferta y la demanda laboral. Esta alianza público-privada nos permitirá tener personas capacitadas en la provincia Guanacaste de manera que podamos llenar esas primeras 600 oportunidades laborales”.



Jorge Sequeira Picado, Director General de CINDE, comentó “Hace cinco años nuestra organización desarrolla un acompañamiento a 20 comunidades fuera de GAM con el fin de ayudarles a mejorar su competitividad local, y lograr así generar nuevos empleos a través de la IED. Hoy, felicitamos a la empresa Sykes por escoger a Liberia para expandir sus operaciones, lo que incluye la contratación de 600 personas. Esto nos motiva a redoblar esfuerzos para que más comunidades puedan atraer proyectos de este tipo y beneficiar a sus pobladores. En este tiempo, CINDE les ha apoyado en el desarrollo de talento, incluyendo temas de bilingüismo, habilidades técnicas y estratégicas esenciales para la atracción de IED. Solo en los últimos 4 años, el empleo fuera de GAM generado por empresas multinacionales ha crecido en promedio un 10%, acumulando 3.195 puestos de trabajo al cierre del 2019”.



Por su parte, la Primera Dama y coordinadora de la Región Chorotega, Claudia Dobles indicó que “hoy celebramos esta oportunidad para la Región Chorotega de convertirse en un centro de desarrollo y así diversificar las opciones de empleo que le podemos dar a la población guanacasteca, además de ser referente para abrir las puertas a muchas otras comunidades fuera del Gran Área Metropolitana”.



Para aplicar a unas de las posiciones disponibles las personas deben de tener un nivel de inglés igual o superior al 85%, y deben de aplicar por medio de su sitio web www.sykescostarica.com , aportar su hoja de vida, con el fin de efectuar la programación de las pruebas y entrevistas correspondientes.



De igual manera, la empresa ofrecerá, a las personas que no alcancen el nivel de inglés requerido, el ingreso a la Academia SYKES, cuyo fin es mejorar, en ciclos cortos de 1 a 2 meses, el manejo del idioma para obtener una oferta laboral.