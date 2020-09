Walmart lanza competencia a 'Prime' de Amazon

Por Reuters



El gigante minorista estadounidense Walmart reveló el martes las ventajas de su nuevo programa de membresía, Walmart Plus, que otorgará a los suscriptores entregas gratuitas ilimitadas, descuentos en combustible y la eliminación de filas para pagar.



Considerado como un rival del servicio de suscripción Prime de Amazon.com, el nuevo programa de lealtad de Walmart costará US$98 al año o US$12,95 al mes. Estará disponible en EE.UU. el 15 de septiembre.



Amazon Prime, que ofrece a los compradores estadounidenses envío rápido, transmisión de vídeo y otros servicios, cuesta $ 119 al año o $ 12,99 al mes.



"Somos una empresa comprometida con satisfacer las necesidades de nuestros clientes", dijo Janey Whiteside, directora de atención al cliente de Walmart. "Hemos diseñado este programa como la mejor opción práctica para ellos".



El servicio tiene como objetivo atraer nuevos clientes y convertir a los existentes en compradores aún más leales, dijo Whiteside.



Los miembros tendrán acceso a la entrega -en el mismo día- de más de 160.000 artículos, desde juguetes hasta comestibles. Para calificar, los pedidos deben ser de al menos 35 dólares.



Walmart ya estaba ofreciendo un servicio similar llamado 'Entrega ilimitada', que permitía un número ilimitado de entregas por una tarifa anual o mensual. Los miembros de este servicio se convertirán automáticamente en miembros de Walmart Plus.



El minorista con sede en Bentonville, Arkansas también ha invertido en servicios como recogida en la acera y entrega al día siguiente y en dos días.



Con la aplicación Walmart, los miembros de Walmart Plus podrán escanear sus compras mientras compran y pagar sin tener que esperar en fila. Además, los miembros pueden ahorrar hasta 5 centavos por galón en casi 2.000 estaciones de combustible de Walmart, Murphy USA y Murphy Express.



El jueves, Walmart dijo que se uniría a Microsoft en una oferta por los activos estadounidenses de la empresa de redes sociales TikTok, ya que también busca expandir su negocio de publicidad.