Amazon retira oferta de empleo para monitorear 'amenaza' sindical

POR AFP

Amazon retiró el martes un anuncio de oferta de empleo en busca de un analista para monitorear la "amenaza" de la organización sindical dentro del gigante del comercio electrónico, que se ha resistido a la sindicalización desde su fundación.

El grupo de defensa de derechos laborales Athena compartió las imágenes de la publicación y aseguró que se trataba de la búsqueda de un analista sobre "temas sensibles que son altamente confidenciales, incluidas las amenazas de organización laboral contra la empresa".



La empresa no entregó detalles sobre la publicación de empleo, pero un vocero aseguró a la AFP que esta "no era una descripción precisa del puesto" y que se "publicó por error y fue corregida".



Athena, una coalición que se centra específicamente en la actividad corporativa de Amazon y su trato a los empleados, dijo que los trabajadores se han quejado de haber sido atacados por la empresa por denunciar cuestiones laborales.



"Esta descripción de puesto de trabajo es prueba de que Amazon tiene la intención de continuar en este curso", dijo la directora de Athena, Dania Rajendra.