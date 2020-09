Bill Gates comparte las claves para cambiar tu forma de leer y aprovechar cada libro

Por estrategiaynegocios.net



Los libros son una de las pasiones más marcadas por Bill Gates. Incluso, luego de su docuserie, se sabe que siempre se hace acompañar de un bolso lleno de libros, de diversas temáticas.



También, es un lector voraz que lee alrededor de 50 libros al año y al final de cada año hace las recomendaciones.



Leer te da acceso a las mentes más importantes del mundo porque te permite aprender de personas muy inteligentes.



"Realmente tuve muchos sueños cuando era niño y creo que gran parte de ellos surgieron del hecho de que tuve la oportunidad de leer mucho", ha asegurado Bill Gates en más de una ocasión.



Pero, ¿Cómo mejorar la lectura y escoger los libros adecuados?

En una serie de entrevistas con Quartz, el magnate reveló algunos de sus trucos a la hora de leer.

1. Toma notas a un lado

Tomar notas en los márgenes de los libros que lees es una forma simple pero efectiva de estar presente y no distraerte, según Medium.



Al escribir notas, con tus propias palabras, te ves obligado a pensar en las ideas que se presentan y cómo puedes explicarlas de forma coherente para entenderlas después.



Bill Gates siempre intenta conectar los nuevos conocimientos con lo que ya sabe.



Además, si no está de acuerdo con lo que ha escrito el autor, tomará más notas secundarias:



"Si estoy en desacuerdo con un libro, a veces me lleva mucho tiempo leerlo porque escribo mucho en los márgenes. En realidad es algo frustrante. Por favor, di algo con lo que esté de acuerdo para que pueda seguir con este libro", comentó.

2. Termina cada libro que leas

Según Gates, es muy importante leer los libros de principio a fin.



"Mi regla es llegar al final", ha asegurado.



En este sentido, Gates no te anima a terminar un libro malo sino, más bien, a decidir bien lo que vas a leer antes de comenzar.



Puedes comenzar una lista de deseos en donde anotes los títulos de los libros que quieres leer. Aplicaciones como Google Keep, Wunderlist o ToDoist, o crear un perfil en Goodreads serán muy útiles para conseguirlo.

Puede leer: Fortuna de Jeff Bezos sigue en aumento y acaba de romper un nuevo récord

3. Cada vez que leas hazlo al menos durante una hora

Para que tu mente se centre en un libro, Bill Gates dice que debes dedicar por lo menos una hora cada vez que leas.



"Si lees libros procura sentarte una hora a la vez. Cada noche que leo, lo hago por un poco más de una hora para poder tomar mi libro actual y hacer algún progreso", ha explicado.



Sin embargo, Medium asegura que el consejo de Gates es aplicable únicamente a los multimillonarios jubilados.



Así, recomienda adaptar su regla.



"Apunta a una hora de lectura ininterrumpida al día y también utiliza cada minuto adicional que tengas".





Con informe de Business Insider