Más de 200 tiendas de Gap y Banana Republic cerrarán este 2020

Por CNN



Las marcas Gap y Banana Republic cerrarán más de 225 tiendas este 2020, casi tres veces más de lo que se anunció en marzo del presente año.

La compañía advirtió que se producirían más cierres el próximo año.



Gap, propietaria de la marca Banana Republic, anunció en marzo que cerraría 90 tiendas. El drástico aumento subraya lo mal que están luchando los minoristas durante la pandemia.



La "mayor parte de los cierres" se producirá en los centros comerciales, dijo el jueves la directora financiera, Katrina O'Connell, en una conferencia telefónica sobre resultados.



Las ubicaciones exactas y un desglose numérico de los cierres entre las dos marcas se publicarán en octubre, agregó.



El número de ubicaciones de Gap y Banana Republic ha ido disminuyendo. En 2018, las marcas tenían 1.843 tiendas en todo el mundo; ahora hay 1.643. Ese número volverá a disminuir una vez más en 2021.



Como muchos minoristas, Gap tuvo un segundo trimestre brutal, que incluyó cierres de ubicaciones temporales inducidos por la pandemia. Las ventas totales de sus principales marcas, Gap, Old Navy, Athleta y Banana Republic, disminuyeron un 18%.



Sin embargo, algunas de esas pérdidas se compensaron con un aumento del 95% en las ventas en línea.



La compañía también pudo más del doble de su efectivo disponible a US$2.000 millones en el trimestre. En abril, el Gap emitió advirtió que tenía tan solo US$750 millones en el banco, advirtiendo que podría no sobrevivir.



Otro punto que no se hubiera escuchado hace un año fueron las ventas de máscaras faciales. Gap dijo que vendió revestimientos faciales por valor de US$130 millones de en el segundo trimestre.