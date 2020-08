Fintech de Jack Ma prepara salida doble en bolsas asiáticas; podría ser la mayor OPV de la historia

Por Europa Press



La compañía china de servicios financieros Ant Group -matriz de Alipay y controlada por Jack Ma, fundador de Alibaba- ha registrado la solicitud para un debut simultáneo en las bolsas de Hong Kong y Shanghái, dejando así de lado Wall Street, en una operación que podría rivalizar en envergadura con la protagonizada por Aramco en diciembre de 2019, hasta ahora la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia.



En el folleto registrado por la compañía en la Bolsa de Shanghái, Ant Group señala su intención de vender en el mercado al menos un 10% de sus acciones y fuentes conocedores de la operación indicaron a 'Financial Times' que la compañía pretende levantar unos US$30.000 millones, por encima de los US$29.400 millones recaudados por Aramco.



La valoración de Ant Group, anteriormente conocida como Ant Financial, se estimó en unos 150,000 millones de dólares tras cerrar en 2018 una ronda de financiación en la que participaron inversores institucionales como el fondo singapurense GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital, aunque se prevé que con su doble salida a Bolsa la fintech supere los US$200.000 millones de valoración.



Jack Ma, fundador de Alibaba, mantiene una participación del 34% en Ant Group, en la que el gigante chino del comercio electrónico posee el 33% del accionariado tras canjear el año pasado esta participación por el canon anual sobre el 37,5% de sus beneficios anuales brutos. Según costa en el folleto de la operación, el empresario chino se compromete a donar 611.33 millones de acciones de Ant Group a instituciones benéficas.



Asimismo, la compañía explica que tiene intención de destinar los fondos captados mediante su doble OPV a impulsar su capacidad de innovación e investigación, así como a la expansión de sus sistemas de pago transfronterizo y a otras iniciativas de servicios comerciales.



Por otro lado, en su solicitud, Ant Group desvela por primera vez la magnitud de su negocio, que en los seis primeros meses de 2020 generó un beneficio neto de 21.923 millones de yuanes (2,684 millones de euros), multiplicando por once sus ganancias de 1,892 millones de yuanes (231 millones de euros) del mismo periodo de 2019, mientras que los ingresos crecieron un 38%, hasta 72.528 millones de yuanes (8,880 millones de euros).



Asimismo, Ant Group revela que a 30 de junio de 2020 Alipay contaba con 711 millones de usuarios mensuales activos, cifra que representa un incremento del 7.9% respecto de los 659 millones registrados a finales de 2019.