Alfredo Rivera el exitoso hondureño que sube como la espuma de Coca Cola

estrategiaynegocios.net

¿Cómo logró Alfredo Rivera escalar de la muy importante presidencia de Coca-Cola Latinoamérica, la división más grande de la compañía, a liderar en el corazón mismo de la compañía global, la división Norteamérica de la compañía?

Le compartimos 10 frases que resumen su filosofía de negocios y que -en exclusiva- compartió con Estrategia & Negocios. Así cimentó una exitosa trayectoria que hoy lo encumbra en Atlanta, el hondureño, de La Lima.

-“El reto no es arreglar algo que está mal, el reto es cómo seguimos creciendo”, esta es una de las frases que determinan el éxito de Alfredo Rivera, el hondureño con más de 20 años en Coca-Company, donde ahora pasará a ser su presidente de la división de Norteamérica. Previo a ello se desempeñó desde 2016 como el líder de de Coca-Cola Latinoamérica, además de otros cargos dentro de la empresa, a la cual ingresó en 1997.

La frase fue dicha cuando pasó de manejar una de las cuatro unidades de negocio de América Latina (el grupo más exitoso de la compañía en los últimos 20 años), a hacerlo de manera global.

-“Si uno busca las diferencias las va a encontrar, es lógico; pero buscamos common trade (Comercio común)”, es otra de las frases que le valió –en su momento- para defender su postura en San José, Costa Rica, en el Latin Center Business Unit (LCBU), desde donde manejaba los designios de la compañía para 31 países de Centroamérica, Caribe y Región Andina.

En este puesto, al que llegó en 2013, cuando en 2012 había tenido un buen ritmo, pero inferior al que “creíamos que podíamos crecer, particularmente en refrescos”, recordaba. En ese momento, en la LCBU existía la idea de que en algunos países el consumidor se estaba yendo hacia otras categorías (aguas, jugos, té…) y que por eso no se crecía lo suficiente, un punto de vista que Rivera no compartía.

El recién entrado presidente vio que el enfoque, los recursos, el esfuerzo, se estaba dando en esas otras categorías y “realmente en refrescos no se estaba dando la atención y es la parte gruesa del negocio”, enfatizaba.

De este modo surgió el hecho de hacer un solo plan para todos los países, en lugar de uno para cada uno de los 31 países que conforman la unidad.

-“Cambiar algunas maneras de operar como sistema e internamente, cómo nos organizábamos para darle foco a estas prioridades”, fue otras de las frases que dijo cuando hablaba de su manera de enfocar los recursos a esos puntos comunes; a tres prioridades y así generar el crecimiento que buscaban. “A eso fue lo que apostábamos, redirigimos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra gente a enfocarse en eso y fue como logramos cambiar y acelerar el paso; y más que todo, cambiar algunas maneras de operar como sistema e internamente, cómo nos organizábamos para darle foco a estas prioridades”.

El LCBU ha sido la unidad de negocio que ha crecido más en los últimos tres años en toda la compañía, no solo crecimiento de volumen sino en utilidades e ingresos.

-“Me encanta que me digan que aquí es diferente y no se puede hacer”, decía hace cuatro años, Rivera cuando recordó cómo defendió su enfoque de negocio.

Rivera buscaba era romper paradigmas. “Cuando vas a un país diferente y preguntas, probablemente te van a decir: ‘no es que tú no entiendes, aquí es diferente’. Me encanta que me digan que aquí es diferente y no se puede hacer”, para trabajar como un agente de cambio.

-“Yo no quiero gerentes, yo lo que quiero son agentes de cambio”, lo que Rivera como líder busca es que “las personas que ven su trabajo y realmente disfrutan retándose ellos mismos, cómo pueden cambiar la manera en que hacemos las cosas, para tener un mejor resultado”, indicaba en esa entrevista con Estrategia&Negocios.

- “Uber vino y cambió el mundo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y lo que sucede, como en cualquier industria, es que la innovación que tú traes es generalmente sobre lo que tú ya tienes”.

- “Es importante hablar claro en los negocios”, recordaba al hablar de cómo hace para lograr buenas relaciones. “John Murphy, Bryan, James y yo nos llevamos bastante bien (…) eso te permite tener las conversaciones que hay que tener con mucha franqueza, diría dureza”, apuntaba.

- “No hay cosa más satisfactoria que poder trabajar siempre para construir y mejorar los resultados”, es el juicio del centroamericano, que se mostraba optimista que tener el liderazgo en la compañía para lograr los resultados propuestos.

- “América Latina ha cumplido un rol importante en el desarrollo del talento de la compañía”, indicaba Rivera, al indicar que los trabajadores de la región han dado un empuje diferente a la gran empresas, con presencial mundial.

- “Los latinos decidimos no decir las cosas, y eso no permite llegar al corazón de los temas y ayudar a solucionarlos”, agregaba en sus declaraciones.

Rivera es hondureño y ha desarrollado toda su carrera dentro de la empresa en diversos puestos de norte a sur de América Latina, siendo el último y paso previo a la división Latinoamericana la presidencia del Latin Center Business Unit (LCBU). Ahora, se enfrenta al reto de Norteamérica, donde sustituye a James L. ‘Jim’ Dinkins, quien ha dirigido este grupo desde 2018.