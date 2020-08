Hondureño Alfredo Rivera es ahora presidente de Coca-Cola Norteamérica

Por estrategiaynegocios.net

El hondureño Alfredo Rivera dejará la presidencia de Coca-Cola Latinoamérica, puesto que ocupaba desde 2016, para dar un paso más alto en su carrera. Desde ahora pasará a liderar la división de Norteamérica de la compañía.

"Alfredo ha construido una organización en red que está posicionando nuestro negocio para emerger más fuerte de la pandemia actual. Es un sólido sucesor del puesto más alto en nuestro mercado insignia de América del Norte, donde se basará en el gran progreso que hemos visto bajo el liderazgo de Jim. Agradezco a Jim por sus muchos años de servicio a la empresa y sus innumerables contribuciones a nuestro negocio", indica James Quincey, chairman and CEO of The Coca-Cola Company, de acuerdo con un comunicado colgado en su página web.

El originario de La Lima sustituye a James L. ‘Jim’ Dinkins, quien ha dirigido Coca-Cola Norteamérica desde 2018.

Dinkins, de 58 años, se ha desempeñado como vicepresidente senior de The Coca-Cola Company y presidente de Coca-Cola North America desde 2018. Anteriormente, fue presidente de la unidad de negocios Minute Maid de la compañía y director de ventas minoristas de CCNA.

El centroamericano tiene 23 años de experiencia en la compañía, previo a ello tuvo un recorrido por múltiples países latinoamericanos, siendo su penúltima escala la presidencia del Latin Center Bussiness Unit, con sede en San José (Costa Rica), desde donde manejaba los designios de la compañía para 31 países de Centroamérica, Caribe y Región Andina.

El LCBU, bajo el liderazgo de Rivera, se clasificó para el máximo premio de la compañía, la Copa Woodruff, por tres años consecutivos y recibió el prestigioso premio en 2014. En esa época superó con creces las expectativas de negocio de LBCU, acelerando el crecimiento de refrescos, llevándolo de 1,5 % a 5 %.

La huella de Rivera por Coca-Cola Company

Rivera se unió a The Coca-Cola Company en la División de América Central y el Caribe en 1997 como Gerente de Distrito para Guatemala y El Salvador. Antes de eso, trabajó para dos embotelladoras independientes de Coca-Cola en Honduras y El Salvador durante un período de 13 años. En 1999, fue nombrado Gerente de la Región Sudeste en la División de Brasil, desempeñando esta función hasta diciembre de 2003.

Desde enero de 2004 hasta agosto de 2006, se desempeñó como Gerente General para el negocio de Ecuador, liderando el giro del negocio en circunstancias difíciles. Luego pasó a ocupar el cargo de Gerente General de Sparkling Beverages para la unidad de negocios de México. En este cargo, fue responsable de las principales funciones de franquicia y liderazgo comercial y de clientes en la segunda unidad de negocios más grande de la compañía.

Durante este período, llevó a los clientes clave de la empresa y nueve socios de embotellado a un nuevo nivel de planificación y ejecución colaborativa de la estrategia de la unidad de negocios de México, que resultó en un aumento de los objetivos de ingresos, ganancias, volumen y participación desde 2007 hasta 2012. América Latina ha sido el grupo más exitoso de Coca-Cola en los últimos 20 años.

“Rivera, de 59 años, ha supervisado recientemente el grupo latinoamericano de la empresa, que incluye 40 países. Fue nombrado para este puesto en 2016”, agrega Coca-Cola en su comunicado.

La región latinoamericana es la unidad más grande de negocio de la compañía, seguida de Asia–Pacífico y Norteamérica.

Rivera cuenta con una licenciatura en historia y una maestría de la Universidad del Sur de Mississippi. También completó el Programa de Gestión Avanzada en Harvard Business School. El hondureño reportará al presidente y director de Operaciones Brian Smith.

El comunicado completo en businesswire.com