¿Por qué Jeff Bezos no permite el uso de PowerPoint?

Por Entrepreneur en Español

No uses PowerPoint. Jeff Bezos, fundador de Amazon recordó a sus empleados que las presentaciones en este formato están prohibidas en su empresa. El empresario asegura que es más efectivo dedicar 30 minutos a leer un ensayo que no exceda las seis páginas.

Las diferente alternativas que ofrece el empresario para que sus empleados realicen una propuesta en alguna reunión son los papers, memos o ensayos máximo de seis páginas. De acuerdo con Bezos, “no hace falta perder tiempo escuchando a una persona mientras los demás permanecen en silencio”.

Estas declaraciones fueron expuestas en su carta anual a sus trabajadores. El CEO también agregó que una estructura narrativa era más sencilla de comprender que simples ideas resumidas.

Inc.com explica por qué los ensayos son una mejor opción que el PowerPoint en una presentación:

Tal y como lo dice Bezos la narrativa es importante ya que las personas suelen recordar más las cosas cuando las cuentas con la estructura de una historia.

El problema con las presentaciones en PowerPoint es que al estar organizadas en bullets no narran una historia, y estos no son la mejor manera de transmitir ideas.

Las historias son persuasivas. A todos nos ha pasado que conectamos más con un chiste cuando alguien asegura que es una anécdota. A través de estas pequeñas historias reales las personas se conectan con mayor emoción por lo que retienen más la información.