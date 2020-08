Intel Costa Rica promueve liderazgo femenino como un tema de inclusión y diversidad

Por estrategiaynegocios.net



Alejandra Ureña es madre de dos niños, es ingeniera en electrónica, líder de un equipo técnico y trabaja hace 16 años en Intel Costa Rica. Ella es una de las muchas colaboradoras que aportan con su talento a la Corporación, gracias a que la empresa promueve el equilibrio entre trabajo y familia.

Intel Costa Rica cuenta con más de 2000 colaboradores, un 34,6% son mujeres y de ellas, la mayoría (61%) están en áreas técnicas.



“Intel es muy flexible, los compañeros entienden que a veces uno tiene otras prioridades. Ahora que estamos en teletrabajo, me ha tocado parar una reunión que estoy liderando porque mis hijos ocupan algo. Al inicio me estresaba un poco, pero todos estamos pasando por lo mismo. Sin duda las mujeres podemos cumplir con muchos roles, es cuestión de creérsela y encontrar un equilibrio”, indicó Ureña.



La empresa trabaja fuertemente en sus programas de voluntariado, para motivar a niñas y jóvenes a que se interesen por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), tratando de eliminar los estereotipos existentes sobre las características que debe tener una persona para desarrollarse en estos campos.



“Intel Costa Rica promueve el crecimiento profesional tanto de hombres como de mujeres, ya que está demostrado, por diferentes fuentes, que la conformación de equipos de trabajo diversos genera mejores rendimientos sobre la inversión y también facilita la resolución de problemas con variedad de alternativas. Esto permite abarcar distintos públicos meta”, manifestó Timothy Scott Hall, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Intel Costa Rica.



Los datos de la plataforma Hipatia del Estado de la Nación, indican que entre 2000 y 2018 se graduaron más mujeres que hombres en las universidades del país. Sin embargo, no lo hacen en las especialidades con mejores oportunidades laborales.



Por ejemplo, en ingeniería eléctrica se graduaron 584 mujeres y 4437 hombres, en ciencias de la computación e informática 2504 mujeres y 7017 hombres.