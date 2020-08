Amazon quiere transformar las tiendas de Sears y JCPenney en centros logísticos

Por Yahoo News



La idea, según un reporte de The Wall Street Journal (WSJ), es hacerse con algunos viejos centros comerciales que han terminado por cerrar para usarlos como centros logísticos.



Se trataría sobre todo de antiguos espacios utilizados por J.C. Penney y por Sears, para los cuales no se avizora otra solución a corto y mediano plazo.





Ahora que el confinamiento, obligatorio o voluntario, así como el cierre temporal de muchos tipos de establecimientos, han propiciado un auge nunca visto del comercio electrónico, la compañía fundada y dirigida por Jeff Bezos ha iniciado las conversaciones con Simon Property Group, el mayor propietario de centros comerciales en Estados Unidos, reportó WSJ citando una persona familiarizada con las negociaciones.



Simon Property Group controla unos 204 centros comerciales en todo el país.



La apertura de estos nuevos centros logísticos le facilitaría al gigante del comercio minorista digital radicado en Seattle más espacio de almacenamiento y la posibilidad de estar cada vez más cerca de los consumidores, con el beneficio de la agilización de los tiempos de entrega.



No es primera vez que esto se plantea. Amazon tiene un historial de estar a la caza de centros comerciales en desuso para reconvertirlos en almacenes y centros logísticos.





En junio pasado, J.C. Penney anunció que cerrará 154 tiendas a lo largo de este verano. Por su parte, Sears se había pronunciado en noviembre de 2019 sobre sus planes de cierre de 96 tiendas (incluidas algunas ubicaciones de Kmart). Ambas compañías componen la extensa lista de las empresas que se han declarado en quiebra en los últimos meses.



“Para reemplazar a los grandes almacenes, los dueños de los centros comerciales consideraron hacerlo con escuelas, los consultorios médicos y los centros de atención a personas mayores”, explicó Camille Renshaw, directora ejecutiva de B+E, una firma de corretaje de inversiones en bienes raíces. “Con la pandemia actual, lo único que queda ahora es lo industrial”.



El reto de las entregas rápidas

De acuerdo con una nota publicada en FOX Business, Amazon recibió elogios al principio de la pandemia luego de su contratación de 175.000 nuevos empleados y tras aprobar el pago a los trabajadores de dos dólares adicionales por hora, a fin de frente a la creciente demanda y buscar incentivos para los empleados que trabajan bajo el estrés de la pandemia.



Sin embargo, a pesar de su reputación de ser rápida en las entregas a domicilio, la compañía con sede en Seattle ha presentado problemas para mantenerse al día. El astronómico aumento de los pedidos ha sido la causa principal de esta situación.



En la actualidad, entregas que antes tardaban dos días o menos, ahora pueden tardar una semana o más. En paralelo, Amazon ha tenido que reconocer la ausencia de determinados productos de alta demanda en estos tiempos, como el papel higiénico y los aerosoles desinfectantes.



La multinacional ha admitido que no puede abastecer de productos sus almacenes y sacarlos de nuevo con una suficiente rapidez.



Lo más preocupante es que sus directivos no saben cuándo la empresa regresará a sus ciclos de entrega habituales.