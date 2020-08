El fabricante de productos de limpieza Clorox no tendrá suficientes toallitas desinfectantes hasta 2021

Por Reuters



Los estantes de los supermercados no estarán completamente abastecidos con las toallitas desinfectantes de Clorox hasta 2021, dijo a Reuters su presidente ejecutivo Benno Dorer, mientras el mayor fabricante de productos de limpieza del mundo enfrenta una abrumadora demanda por la pandemia de coronavirus.



Desde el comienzo de las cuarentenas alrededor del mundo, los fabricantes de productos de higiene han experimentado un auge sostenido en las ventas. Si bien Clorox (CLX.N), con sede en California, generalmente mantiene reservado el exceso de inventario para las temporadas de gripe, dice que no ha podido cubrir un aumento de seis veces en la demanda de muchos de sus desinfectantes.



Actualmente, la compañía no tiene suficientes existencias en gran parte de su catálogo, que incluye las bolsas de basura Glad y el protector labial Burt’s Bees.



El suministro para la mayoría de los productos, como el blanqueador líquido, mejorará sustancialmente en los próximos cuatro a seis meses, pero no en las toallitas, dijo Dorer.



“Toda la cadena de suministro está estresada... Creemos que probablemente tomará hasta 2021 antes de que podamos satisfacer toda la demanda que tenemos”, dijo Dorer