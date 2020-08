COOPESERVIDORES crea la primera casa de cambio digital privada en Costa Rica

Por estrategiaynegocios.net



Con la nueva plataforma de COOPESERVIDORES, CS Divisas, los asociados podrán comprar y vender dólares al mejor tipo de cambio, de forma 100% en línea, sin salir de casa, en tiempo real, ahorrando dinero, tiempo y cuidando sus finanzas y su salud. Esta es la primera plataforma digital privada en el mercado costarricense para la compra y venta de dólares.



CS Divisas permite comprar o vender divisas al mejor precio sin necesidad de asistir a una ventanilla, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Las personas podrán comprar o vender desde US$1 hasta US$20.000.



Esta plataforma no tiene costo de membresía, solamente se cobrará hasta un 0,25% de comisión por transacción de compra o venta de divisas que se realice. Tampoco tiene límite de horario, se puede ingresar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir del presente mes que funcionará la plataforma.



Además, ofrece la facilidad de utilizar los fondos desde su cuenta de CS o traerlos desde otras entidades financieras, de forma automática y en tiempo real para hacer la transacción, un beneficio único en el mercado nacional.



“En COOPESERVIDORES trabajamos por generar soluciones digitales, innovadores e integrales, que faciliten su vida y contribuyan a mejorar sus finanzas. CS Divisas nace pensando en el bienestar financiero de las personas, buscamos brindar el mejor precio posible en la compra y venta de divisas (en este caso dólares), es una plataforma que le da un beneficio inmediato a su bolsillo”, explicó Oscar Hidalgo, gerente general de COOPESERVIDORES.



La plataforma es producto de una alianza entre CS Grupo Financiero y Masterzon (empresa FINTECH costarricense) para generar innovaciones financieras que cambien el mercado costarricense. Además, está dirigida a la inclusión financiera, ya que las personas pueden cambiar desde montos muy pequeños y en horario ilimitado.



“Este es un producto único que el país requiere, porque viene a hacer que el margen de intermediación se reduzca de forma muy significativa. Era necesario brindarle al público una plataforma de este tipo, de acceso sencillo, con autogestión y sin restricción horaria. CS Divisas viene a hacer disrupción en el mercado cambiario, se convierte en un producto muy importante para nuestro país con la eficiencia que el mercado costarricense necesita”, agregó Elio Rojas, gerente general de Masterzon.



¿Cómo funciona CS Divisas?



El asociado solo debe ingresar al dominio www.csdivisas.fi.cr con su número de cédula, su contraseña y un pin de cuatro dígitos que se le envía a su correo (no requiere firma digital). Una vez dentro de la plataforma, puede vender o comprar dólares en cualquier momento.



La persona define sus cuentas favoritas desde la plataforma en dólares o en colones, (sino tiene cuenta en dólares, la solicita desde la plataforma). Dependiendo de si la persona quiere vender o comprar dólares incluye su oferta y el sistema administra esas órdenes. CS Divisas funciona como un sistema de calce de ofertas que se van a ir liquidando en tiempo real. COOPESERVIDORES puede participar como comprador y como vendedor dependiendo de las necesidades.



Para activar el usuario en CS Divisas, no es necesario ir a una sucursal de COOPESERVIDORES y el tipo de cambio es distinto al de las sucursales y al de las transferencias de las cuentas de colones a dólares.

A nivel de seguridad, CS Divisas es un dominio con todos los protocolos de seguridad que tiene la página transaccional de COOPESERVIDORES.