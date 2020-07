Costa Rica: En tiempos de COVID-19 se registran más de 930 robos de vehículos

Por estrategiaynegocios.net



La mayoría de hurtos se da por descuido, sin embargo, le siguen en cantidad otras modalidades como los asaltos, cocherazos y otros. Solo San José reporta más de 260 robos, Alajuela supera los 240 y Limón sobrepasa los 105; siendo las provincias más afectadas durante la pandemia.



El OIJ registró 4.428 robos de vehículos durante el 2019, es decir, en Costa Rica se roban un carro cada hora con 57 minutos. Las marcas de vehículos más perseguidas por la delincuencia son Hyundai, Datsun-Nissan, Toyota y Suzuki. Del total de robos, 52% fueron vehículos (automóvil, carga liviana, furgón o contenedor, equipo especial y microbuses) y 47% motocicletas.



Consejos para no ser víctimas de robos



Los expertos recomiendan tomar medidas de precaución a todas aquellas personas que tienen vehículo o planean comprar.



El desempleo en Costa Rica alcanzó 20,1% entre marzo y mayo, nivel récord por impacto de la pandemia y es una de las principales causas de aumento de la delincuencia e inseguridad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).



Los servicios de rastreo por radiofrecuencia son herramientas que permiten enfrentar el hampa, gracias a las altas tasas de localización en casos de robo. “La compra de un carro es el fruto del esfuerzo de familias y trabajadores. Por esta razón, cuando de seguridad se trata, no podemos bajar la guardia y poner en riesgo nuestro patrimonio y nuestra integridad. Es por eso que instamos a quienes adquieran un nuevo vehículo a valorar las distintas opciones que existen en el mercado para proteger esta inversión”, comentó Luis Diego Trejos, Gerente General de Detektor Costa Rica.



Detektor El Cazador permite localizar vehículos robados incluso en lugares techados y parqueos subterráneos a través de una señal de radiofrecuencia, en donde se transmite un código exclusivo para cada vehículo, lo que permite localizarlo sin importar donde se encuentre. El dispositivo de rastreo se instala de manera confidencial y aleatoria en el vehículo, incluye una batería de respaldo por lo que sigue funcionando en caso de que la batería del carro sea removida. Además, no es posible bloquearlo o desactivarlo y no invade la privacidad del usuario, ya que el sistema de localización sólo se activa cuando se reporta el robo del auto.



Esta herramienta tiene una efectividad mayor al 98% en la localización, ya que cuenta con una red privada de radiofrecuencia, fuerza de reacción propia en caso de recibir una alerta de robo, así como cobertura en todo el país y en Centroamérica.

Otras recomendaciones que puede poner en práctica de manera fácil con la esperanza de no ser víctimas de robo son: estacione en lugares seguros (evite lugares con poca luz o alejados de la gente) y no deje objetos de valor dentro del auto.