Avianca flexibilizó políticas de cambios ante incertidumbre por reactivación de vuelos

Por La República (Colombia)



Con el desarrollo de la pandemia y los cambios de la fecha en la que se terminaría el aislamiento preventivo, las aerolíneas ven lejana la posibilidad de reactivar su operación en un futuro cercano. Por ello, Avianca anunció una flexibilización en sus políticas de cambio para que los viajes puedan hacerlo sin penalidad.



En un principio los ajustes se realizarán para los vuelos que se habían programado para septiembre y octubre, pues según la compañía, deben ajustar los itinerarios, además del tamaño de la operación con base en la información otorgada por el Gobierno hasta el momento. Asimismo, afirmaron que su objetivo es poder informar a los clientes sobre los cambios de itinerario con suficiente anticipación para que puedan acomodar sus planes.



Quienes cuenten con la nueva fecha para el viaje podrán gestionar los cambios por la página de Avianca, con total flexibilidad, según la aerolínea. También especificaron que si el viaje tiene fecha antes del 30 de noviembre de este año, no se cobrará la diferencia tarifaria, ni la penalidad por el cambio, y agregan que "si la nueva fecha de vuelo es posterior al 30 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá hacer el cambio sin cobro de penalidad".



Para los viajeros que no tengan claro cuál será la nueva fecha para su viaje, tendrán la opción de pedir un bono por medio de la página de la empresa, con el que podrán viajar hasta el 31 de diciembre de 2021.



Si usted necesita viajar pronto y recibe un mensaje de cancelación, Avianca recomienda mirar si hay otro vuelo disponible para ese mismo día, pues algunas de las cancelaciones se realizan sobre la frecuencia y no sobre la ruta.