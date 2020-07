Imagen de marca: descubre cómo mejorarla a través de un blog

Por estrategiaynegocios.net



El blog estar incluido en tu estrategia de contenidos.

Es cierto, que el comienzo de una andadura siempre es complicado, y más complicada es cuando se trata del universo online donde todo se encuentra en continua evolución. Pero existe una ventaja que va de la mano de los comienzos y es que está presente una gran motivación y una gran ilusión, aspectos que pueden con cualquier obstáculo y que, aunque no lleves mucho tiempo en el mundo de Internet, no te preocupes porque no estás solo, existen profesionales capacitados con los que puedes y deberías contar para conseguir tu objetivo como marca y lograr así, hacerte un hueco en el mercado del comercio electrónico.

En muchas ocasiones, hemos escuchado lo de crear un blog para mejorar tu marca, como si fuera algo sencillo de hacer, pero es que en realidad lo es, ya que contamos con multitud de herramientas y webs que nos ayudan a realizar esta tarea, aunque no está de mal avisar de que escribir un blog no tiene nada que ver con que tu marca vaya a sufrir una mejora de manera automática.

Existen multitud de blogs que no han sido visitados nunca. Y esto no es porque no los hayan creado con ganas, sino que se han basado en plantillas a la hora de crearlo y no han sido capaces de personalizarlos y adecuarlos a las necesidades de la marca. Además, tampoco se han molestado en crear una estrategia de posicionamiento para que al menos su blog apareciese en los buscadores.

Contenido de calidad

En la actualidad, existen muchas empresas que creen que por el simple hecho de haber creado un blog sus visitas van a aumentar, y que sus ventas también.

Pero aquí, es donde entra en juego la estrategia de contenidos, ya que crear buenos contenidos y de calidad para crear un blog que esté dentro de tu web es lo que hará que esas visitas y esas ventas aumenten, puesto que conseguirás atraer más tráfico a tu web.

El blog es tu carta de presentación

Piensa que si a través de tu blog también resuelves las dudas de aquellos que te leen, estás ofreciendo tus conocimientos y por eso los lectores te lo agradecerán.

Por ello, si ofreces soluciones obtendrás que tus lectores cuando les surja cualquier duda o necesiten formarse sobre algo, piensen automáticamente en ti como aquel blog de referencia al que acudir, y de este modo habrás conseguir hacerte con una comunidad de lectores que te siguen y que acabarán convirtiéndose en futuros clientes.

¿Cómo hacer un buen contenido?

No existen ni nadie conoce cuales son las fórmulas mágicas que hacen que crees un contenido de calidad o no. Cada empresa o cada sector tienen sus propias fórmulas. Pero lo que si existen son aspectos generales que todo blog debería contener.

Debes tener claro quién eres tú, tu empresa debe mostrar personalidad, es decir, que los lectores cuando acudan a tu blog sepan reconocer a tu empresa.

Una vez que sepas lo anterior, debes marcarte muy bien quienes serán tus clientes, a quién te vas a dirigir. Por ello, es tan sumamente importante adecuar el lenguaje al tipo de audiencia, que hasta a veces se olvida. Pero no hay que olvidar que, adaptar el lenguaje no tiene nada que ver con que sepas menos de tu sector, al contrario, significa que tienes la capacidad de saber cómo dirigirte a tu público en cada momento.

Por otra parte, en cuanto al contenido es necesario analizar y estudiar qué es lo que verdaderamente necesita saber tu audiencia. Cualquier aspecto puede tratarse desde distintas perspectivas, pero la única manera de saber desde que perspectiva tratarlo es examinando los intereses y conocimientos de la audiencia, así como analizar a la competencia viendo sobre qué se interesan sus audiencias.

La profesionalidad es importante

El buen uso que se le dé al entorno online unido al buen uso que le demos a las palabras serán los dos aspectos clave para desarrollar la actividad de creación de contenidos. Cuando hablamos de contenidos, siempre olvidamos que estos requieren invertir mucho tiempo en ellos, ya que escribir no es solamente plantarse delante de la pantalla y ponerse a imaginar, sino que cuando mencionamos marketing de contenidos nos referimos a que estos necesariamente deben basarse previamente en una investigación exhaustiva, leer mucho sobre los materiales necesarios para el sector, profundizar en el tema y convertir todos esos conocimientos adquiridos diariamente en un discurso fácil de entender y claro para nuestros clientes.

No obstante, todo lo que tiene que ver con la redacción de contenidos debe ser desarrollada por profesionales especializados en la materia que no solo conozcan las técnicas necesarias para redactar, sino que también tengan conocimientos de estrategia y de posicionamientos.