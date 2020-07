¿Cómo pueden sobrevivir los negocios a la ‘nueva normalidad’?

Por estrategiaynegocios.net

Muchos negocios están buscando cómo sobrevivir a la era covid-19, ya que obligó a cambiar la forma en que funcionan y se hacen negocios, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial.

Cambios en el comportamiento de los consumidores y la aparición de nuevas oportunidades y necesidades que resolver en el mercado, son solo dos aspectos que obligan a las empresas a transformarse si desean sobrevivir a la “nueva normalidad” que dejará la crisis.

Para Ana Alfaro, experta en negocios y directora de la plataforma You Pura Vida, en este momento estamos ante cambios históricos y una nueva forma de vivir.

“La tecnología está rigiendo y los procesos de cambio se han acelerado exponencialmente. Lo que iba a suceder en años, se dio en pocos meses y sigue gestándose. Esto no ha terminado, sino que aún nos falta mucho por ver y solo transformándonos o reinventándonos a nivel personal y de negocio podremos hacerle frente”, comentó Alfaro.

Agregó que reinventarse en estos momentos se convierte en la habilidad más importante de todo empresario, pero ¿cómo transformar y reinventar los negocios en un momento complicado como el actual? Para Alfaro, lo primero es poder tener un cambio de mentalidad, apertura, objetivos claros y una visión imparable.

La experta en negocios de You Pura Vida, explicó que además de esto, seguir y definir 10 pasos para lograr una reinvención de la empresa que permita superar más rápido la crisis generada por la pandemia:

-Decide no renunciar: Muchos desertan fácilmente. Decide no renunciar a lo que ya has venido construyendo, a tus metas y sueños. Elige continuar y tu mente encontrará las ideas para lograrlo.

-Apóyate de la experiencia que ya posees: Diagnostica tu condición actual con un análisis FODA. Analiza las fortalezas que tienes y tendrás post-covid, establece cuáles serán tus oportunidades si tu competencia deserta del mercado, cuáles debilidades debes manejar hoy por hoy, cuáles amenazas (no sólo COVID) debes administrar y gestionar.

-Establece tu punto de partida: Desde dónde estás partiendo; es decir, ¿con qué cuentas? ¿Con qué no? Revisa tu entorno, con qué puedes apalancarte (por ejemplo: contratar lo que necesites con servicios profesionales, alianzas o trueque: GANAR=GANAR). Revisa tus números y elabora un nuevo presupuesto y metas de ingresos.

-Toma decisiones rápidas, pero analizadas: Evita tomar decisiones por impulso o desesperación. Utiliza el análisis de pro/contra, analiza las cosas con rapidez y toma decisiones tomando en cuenta los pros y los contras. Dibujarlo en papel es la mejor estrategia y tu mente se abre a otras ideas y posibilidades.

-Diseña tu estrategia de reinvención: Debe incluir: 1) Visibilidad: elabora un plan de visibilidad, adaptado a tu nuevo presupuesto y metas de ingresos. 2) Atracción: una vez eres visible ante tu posible cliente, le atraes e inicias el proceso de enamoramiento. 3) Excelencia: cuando ya tu cliente potencial tiene el primer contacto contigo le demuestras porqué eres su mejor opción con un servicio al cliente súper poderoso.

-Tu plan debe estar claro: Si tienes colaboradores, hazles ver cómo será el nuevo plan y que lo interioricen. Si trabajas solo o sola, debes ser muy organizado. Utiliza agenda obligatoria, hazte un calendario diario y divide las actividades en: estratégicas (todo lo relacionado con ventas y atracción de clientes), genéricas (responder correos, mensajes, llamadas, otros no relacionados con ventas) y de relajación (comer, tiempo familiar, diversión).

-Sé poco común, poco usual: Tienes que salir del anonimato y llamar la atención. Prepárate para recibir el mercado que quedará descubierto.

-Apaláncate con otras personas: 1) Equipo de trabajo: Conviértete en un maestro para delegar. Deja de creer que sólo vos podés hacer todo. Haz valioso a tu equipo de trabajo. 2) Familia: Si trabajas sólo/sola, apóyate en tu familia. Si te va bien a ellos también. Hazles saber eso y que te apoyen de una u otra forma. 3) Personas que están desocupadas: Sobre todo para ventas, llamadas, entre otros. Hay personas que tienen facilidad y con la pandemia se quedaron sin empleo. Quizás les interese apoyarte con las ventas por un pago de comisiones.

-Apóyate en un mentor con resultados: Te da una visión de experiencia fresca y desde afuera, te mantiene arriba cuando quieres caer, no tienes chance de perder tiempo y dinero a prueba y error.

-Reinvéntate sin dejar de ser vos: Tu identidad debe permanecer. Tu meta es mejorar y salir con un “nuevo look”, pero somos los mismos.

Acelerar la transformación de las empresas

Para Alfaro, todas las empresas, sea cual sea el sector al que pertenecen, debe tener presente que si no se transforman o reinventan desaparecerán en el corto plazo y ya esto está sucediendo.

“Reinventarse significa tener la habilidad de desaprender para re-aprender una nueva forma de hacer las cosas. No es algo superficial. Tiene un sustento profundo que va desde cómo operamos, cómo utilizamos los recursos, quizás lo que antes era de planta ahora debe subcontratarse, reorganizar los procesos, focalizar los recursos en los productos y servicios que se adaptan mejor a las nuevas condiciones y necesidades de los clientes. Es un cambio radical de operar”, explicó Alfaro.

Además, afirmó que los negocios deben estar listos para reinventarse cuando se requiere, ya que tener la flexibilidad de responder rápidamente a situaciones esperadas e inesperadas garantizará la supervivencia de los negocios.

“El mundo en el que vivimos hoy no es predecible ni lento. Es un mundo acelerado, cambiante y dinámico. Así deben ser las empresas. Igual que el camaleón, pero con la diferencia de que no sólo deben transformar sus colores, si no desde la esencia de la empresa”, concluyó Alfaro.