Próspera espera inyectar US$500 millones a Roatán

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

El plan, bautizado como Roatán Próspera, trae bajo el brazo proyectos de vivienda vanguardista, educación superior, hospitales y turismo médico. Aspira a convertirse en el primer Distrito de Honduras Próspera, una iniciativa que busca desarrollar modelos de inversión. Se sustenta en las oportunidades que ofrece la iniciativa de Zona Especial de Desarrollo (ZEDEs).

De acuerdo con los ejecutivos de Próspera, se espera que el proyecto de Roatán atraiga más de US$500 millones en inversión extranjera directa. Se pretende que el proyecto se ejecute en los próximos cinco años y genere, en su desarrollo, unos 10.000 empleos.

La zona semiautónoma está construida sobre la Plataforma Próspera y anclada en la Constitución de Honduras. Estas zonas están diseñadas para acoger iniciativas privadas que se financian con capital extranjero y que permitan crear empleos, además de fortalecer y diversificar la economía hondureña.

"Somos un consorcio de inversionistas internacionales, gran parte de ese capital es de la región, incluyendo capital hondureño, éste representa menos del 25% del total y hay capital centroamericano. También hay venezolanos, alemanes, guatemaltecos. De todas partes del mundo", explicó Erick Brimen, CEO y Presidente del Consejo Honduras Próspera LLC.

Según los inversionistas, la construcción de un Distrito de Desarrollo Económico permitirá a las empresas locales y extranjeras “crear y hacer crecer emprendimientos en educación, salud, turismo, acuicultura, entre otras industrias”. El objetivo de la iniciativa es diversificar la economía de Roatán, por medio del desarrollo de habilidades laborales, un aumento de la inversión y de la creación de oportunidades de crecimiento personal y profesional.

“La Plataforma Próspera proporciona a los empresarios la flexibilidad jurídica y reglamentaria necesaria para crear un impacto duradero y, al mismo tiempo, les permite disponer de conocimientos especializados locales y acceso a investigaciones y recursos de clase mundial”, describe la empresa en su página web.

Entre los primeros planes de desarrollo está la construcción de la que será la Universidad Internacional de Roatán, la cual se impulsa en asociación con la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y la Universidad Francisco Marroquín (de Guatemala) y proyectan contar con otra entidad de origen hondureño.

El nuevo centro de estudios brindaría carreras técnicas y de profesiones competitivas para los isleños. La formación les permitiría ser el capital humano que necesiten las empresas internacionales para la futura ZEDE.

"Lo innovador es, a nivel de modelo de negocio, que es distinto a cualquier inversión o labor de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Es una innovación de una plataforma que busca maximizar la prosperidad humana como una actividad de negocio rentable, no como una actividad caritativa, porque esto a veces haces más daño, porque genera dependencia y es un modelo paternalista, que al final del día se convierte en una iniciativa muy política y poco sostenible, porque siempre depende de una donación o que el político de turno siga aportando. El modelo de negocio de Próspera es distinto, es rentable", agregó Brimen.

Roatán: Más que turismo

Con el proyecto se prevé reducir la dependencia de los habitantes de la isla de la industria del turismo, se pretende brindar las herramientas necesarias para que ellos obtengan el perfil que requieren empresas internacionales.

"Este tiempo de coronavirus nos ha mostrado que no podemos depender de una industria. Esta isla primero fue dependiente de la pesca. Luego vino el turismo y ahora dependemos de esa industria, por eso estamos en crisis, muchos no tienen qué comer porque no hay turismo. Siempre hemos tenido una necesidad de diversificar nuestra economía y ahora es tiempo de hacerlo realidad, de diversificar. Honduras ZEDE es una manera de traer economía sostenible a la isla", agregó Tristan Monterroso, Secretario Técnico de Próspera ZEDE y residente de la isla.

De acuerdo con los representantes de Honduras Próspera, luego de una consulta pública con las comunidades aledañas se obtuvo un 90% de aprobación de la visión del proyecto.

La firma consultora EY destaca que el proyecto cuenta con potenciales en los rubros de salud, educación, innovación y procesamiento agrícola, así como la aeronáutica, servicios financieros y logística.

La propuesta arquitectónica combina las más avanzadas técnicas en construcción modular que haciendo uso de materiales locales sostenibles, compatibles con los recursos que dispone la región. El proyecto también presenta unidades residenciales, diseñadas por la reconocida firma de arquitectos londinense Zaha Hadid.

Proyectos para La Ceiba

Roatán Próspera será el primer punto geográfico que lanza el grupo; pero sus planes son ampliar o participar en otros dentro de Honduras como La Ceiba, donde proyectan un parque industrial, el cual cuenta con la asesoría de InSITE BAVARIA, una consultora alemana encargada de localización de negocios y asociada con la Universidad Técnica de Múnich.

De acuerdo con los involucrados en el proyecto, La Ceiba está idealmente situada para generar una reubicación de las cadenas de suministro de empresas estadunidenses, canadienses y latinoamericanas para atraer inversiones instaladas en Asia.

Junto con las posibilidades de Roatán y La Ceiba, Próspera analiza otro punto del país para ubicar un Hub de Suministros, proyectos que siguen su marcha aún en una época de retos como la que plantea la crisis del covid-19.

“El tema de covid-19 nos ha dado valor en nuestra motivación, porque la necesidad es más grande. Nos mueve a decir agrega, invierte más. Esta pandemia nos ha mostrado que no todo es globalización, el panorama político en Estados Unidos es mover la cadena de producción a la región, pero no todos estarán pensando en la nación norteamericana, pero están viendo dónde se pueden reubicar, nosotros tenemos la solución... en La Ceiba. En este punto se pueden reubicar las manufacturas que están en China, por ejemplo. Las ensambladoras de carros, también”, indica Brimen.