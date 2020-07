New York Times adquiere la productora de 'Serial', primer gran éxito del podcasts

Por AFP



Creada por los productores del programa de radio pública estadounidense "This American Life", Serial Productions es uno de los grandes responsables de llevar al podcast a una nueva era con "Serial", lanzado en 2014.



Dicho producto popularizó el género llamado "true crime", series documentales que abordan casos criminales pero que en ocasiones se embarcan en una contrainvestigación.



Al examinar el caso de Adnan Syed, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su novia, "Serial" provocó la reapertura del caso por parte de la justicia estadounidense. El acusado se declara inocente.



El caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado cerró la puerta a la posibilidad de iniciar un nuevo juicio.



El podcast tuvo dos temporadas más sobre otros temas.



Incluyendo "S-Town", otro programa producido por Serial Productions, las cuatro temporadas se han descargado hasta la fecha más de 625 millones de veces, un récord para este tipo de productos.



Después de la adquisición, por un monto que no fue revelado, Serial Productions continuará produciendo podcasts bajo su marca, sumando la fuerza promocional que implica tener el respaldo del New York Times, según un comunicado publicado este miércoles.



El respaldo del grupo permitirá a la productora lanzar un número mayor de programas, siendo el 30 de julio la fecha indicada para lanzar el primer programa bajo la ala del Times.



Se trata de "Nice White Parents", sobre el papel de las familias blancas en la estructuración de la escuela pública estadounidense.



El New York Times se lanzó a este tipo de productos en 2017 con su programa de noticias diario "The Daily", ubicándose inmediatamente entre los podcasts más populares de Estados Unidos superando el año pasado la marca de dos millones de descargas diarias.