Podcast E&N: ¿Cómo deben desinfectarse las oficinas en tiempos de covid-19?

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



En un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, podcast original de Estrategia&Negocios, conversamos sobre los procesos de limpieza y desinfección que deben seguir la empresas que están preparando su retorno a las oficinas, luego de haber cumplido entre tres y cuatro meses de estar vacías, debido a la imposición del homeoffice.

¿Cuál debe ser el proceso para preparar los espacios físicos ante una nueva realidad? ¿Están preparados los colaboradores para volver y evitar contagiarse del nuevo coronavirus?



Hablamos sobre la desifección de oficinas, espacios comunes y hogares con la salvadoreña Berenice Campos, Gerente Comercial de The Cleaning Company, quien además, tiene basta experiencia y conocimieto sobre desinfección y limpieza de espacios comerciales.





Campos conversó sobre la importancia de limpiar cada uno de los miembros de una compañía, desde los CEO hasta los colaboradores, sus espacios de trabajo.



Los mejores aliados para la limpieza son agua, jabón líquido (preferiblemente de platos) y lejía.



Mezclas que incluso pueden utilizarse en los hogares y al momento de recibir correspondencias y comidas a domicilio.



La mascarilla, el distancimiento social, las caretas y el lavado de manos siguen siendo las piezas claves, reitera Campos.

¿Amonio cuaternario?

Amonio cuaternario es una de las nuevas palabras en nuestro vocabulario, desde la aparición del covid-19, pero, ¿es recomendable?



De acuerdo con Berenice Campos, es recomendable usarlo cada cierto tiempo en espacios que son muy concurridos o cuando una persona ha salido positiva en nuestra casa u oficina, luego del proceso.



Sin embargo, advierte que un mal uso de este químico puede causa graves afecciones a la salud.



Escuche nuestro podcast y prevenga que el coronavirus llegue a su oficina o casa:



También, Bbtips comparte las siguientes recomendaciones si tiene que salir de casa:

-Use ropa de manga larga

-Evite llevar el pelo suelto, recójalo y procure no llevar ningún tipo de accesorio como aretes, pulseras o anillos, de esta manera te tocarás menos la cara

-Intente no usar el transporte público

-Lleve pañuelos desechables, úselos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Una vez que lo hayas utilizado, arrugue el pañuelo y tírelo en una bolsa cerrada al basurero

-Si tose o estornuda, utilice el ángulo interno del brazo

-Intente no pagar en efectivo, en caso de utilizar efectivo desinfecte sus manos

-Lave sus manos con agua y jabón (durante al menos 20 segundos), después de tocar cualquier objeto y superficie o en su caso utiliza gel desinfectante

-No toque su cara y, ante todo, no olvide usar mascarilla

-Mantenga la distancia con personas a su alrededor (1.5 m es lo recomendable)